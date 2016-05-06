Экономика
Деятельность Нацбанка РК обсудили эксперты
Ксения Воронина
Национальный Банк выстраивает эффективный диалог с экспертным сообществом Казахстана. В Алматы состоялась встреча представителей НБ РК с экспертами, в ходе которой были обсуждены различные вопросы деятельности НБ РК и текущая ситуация на казахстанском финансовом рынке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Данная встреча была инициирована в рамках новой информационной политики НБ РК по формированию системы активных коммуникаций, как с экспертным сообществом, так и с населением.

В ходе встречи с экспертами представители финрегулятора прокомментировали решение об изменении ключевой ставки денежно-кредитной политики, в частности базовой ставки, а также рассказали о текущей ситуации с ликвидностью в банковском секторе.

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По словам директора Департамента исследований и статистики НБ РК Виталия Тутушкина, решения по денежно-кредитной политике, в том числе уровню базовой процентной ставки, принимаются на основе краткосрочных и среднесрочных прогнозов основных макроэкономических показателей, включая инфляцию, на предстоящие 6 кварталов.

"Учитывая постепенное замедление инфляции в среднесрочном периоде и наметившиеся позитивные тренды в экономике, решением стало снижение ставки", – пояснил он.

Как отметили представители финансового регулятора, сужение границ процентного коридора базовой ставки означает, что ставки на денежном рынке будут формироваться на более низком уровне. Кроме того, снижается волатильность рыночных ставок, что позволит участникам рынка снизить степень неопределенности в отношении стоимости операций по привлечению и размещению ликвидности.

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Директор Департамента монетарных операций НБ РК Алия Молдабекова в свою очередь сообщила, что в связи с избыточным предложением ликвидности в банковской системе на фоне процесса дедолларизации депозитов, а также крупных расходов государственного и квазигосударственного секторов НБ РК проводит операции по абсорбированию избыточной ликвидности.

"В настоящее время вследствие избыточного предложения ликвидности в банковской системе ставки на денежном рынке находятся около нижней границы процентного коридора. Важной целью Национального Банка в текущих условиях является построение безрисковой кривой доходности", – отметила Молдабекова.

Озвученные темы вызвали большой интерес со стороны экспертов, участники мероприятия обменялись мнениями и договорились проводить встречи подобного формата на регулярной основе.

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