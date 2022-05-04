Деятельность недропользователей на Кокжиде могут остановить

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании правительства указал на необходимость принятия мер по поэтапной остановке деятельности недропользователей в пределах границ месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Важным вопросом, требующим внимания, является загрязнение нефтепродуктами крупного месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области. Месторождение является уникальным в западном регионе, и потенциал его можно использовать для обеспечения водой населения Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областей, испытывающих дефицит в качественной питьевой воде», - сказал Сериккали Брекешев.

По его словам, в пределах границ месторождения Кокжиде 8 недропользователей ведут работы по разведке и/или добыче углеводородного сырья.

При этом он указал, что в разное время госорганами и акиматом были выявлены факты загрязнения подземных вод нефтепродуктами в районе месторождения Кокжиде.

«Отобраны пробы и анализы по скважинам ведомственной сети недропользователей, которые показали наличие примесей, но в то же время превышений ПДК по нефтепродуктам не выявлено. В целях предотвращения загрязнения подземных вод прошу поручить Министерству энергетики совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов принять меры по поэтапной остановке деятельности недропользователей в пределах границ месторождения, а акимату Актюбинской области усилить мониторинг подземных вод», - обратился глава Минэкологии к Премьер-министру Алихану Смаилову.