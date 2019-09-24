Деятельность шести сутенеров пресекли в Туркестанской области
Общество
Полицейские поставили на учет шестерых лиц, занимающихся сводничеством и 12 девушек легкого поведения в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".
В ходе ОПМ "Стоп-траффик" в Сарыагашском районе сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали жительницу Сарыагаша, подозреваемую в организации притона. Администратор местной гостиницы занималась сводничеством, предлагая клиентам за вознаграждение услуги девушек легкого поведения. У задержанной полицейские изъяли деньги и другие вещественные доказательства.
Полицейские Туркестанской области напоминают, что если вы стали жертвой или очевидцем преступления, связанного с незаконной торговлей людьми и сводничеством, то вам стоит незамедлительно обратиться в полицию по телефону "102".