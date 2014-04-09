Деятельность судей – на новый уровень

На встрече обсуждалось состояние отправления правосудия на текущий период, а также перспективные задачи по дальнейшему совершенствованию деятельности судов.

Нурсултан Назарбаев отметил увеличение числа судей и создание всех необходимых условий для улучшения их работы. В связи с этим Глава государства подчеркнул, что в дальнейшем деятельность казахстанских судей должна подняться на качественно новый уровень.

Председатель Верховного суда доложил о ходе реализации поручений Главы государства на VI съезде судей, о проводимой работе по упрощению судопроизводства, снижению бюрократических процедур в судебной деятельности и мерах, направленных на усиление защиты прав граждан и улучшение качества отправления правосудия.

К. Мами также проинформировал о разработке Верховным судом плана мероприятий по повышению индекса независимости судебной власти, предусматривающего предупреждение вмешательства в процесс отправления правосудия, а также другие вопросы, направленные на укрепление имиджа судебной власти.

Кроме того, председатель Верховного суда рассказал о ходе работы над проектом нового Гражданского процессуального кодекса, предусмат­ривающего повышение доступности правосудия, удобный для участников процесса порядок рассмотрения дел, широкое применение примирительных процедур и использование современных технологий.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по вопросам развития судебной системы страны, сообщила пресс-служба Президента.

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА