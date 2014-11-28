Деятельность велокоманды Continental Team Astana приостановлена – Винокуров

На неопределенный срок приостановлена деятельность континентальной велокоманды "Астаны". Об этом заявил генеральный менеджер Александр Винокуров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
К этому привел допинг-скандал, разразившийся в команде. Отметим, что два дня назад стало известно об очередном положительном допинг-тесте у одного из участников команды – Артура Федосеева. Таким образом уже трое велогонщиков казахстанской континентальной команды "Астана", в том числе Виктор Окишев и Илья Давыденок, отстранены от соревнований из-за положительных допинг-проб.
Помимо этого, в октябре допинг был выявлен в крови двух гонщиков команды мирового тура "Астана" – братьев Максима и Валентина Иглинских. В связи с этим UCI обратился в лицензионную комиссию с просьбой провести проверку "Астаны".
"Мы предоставили все объяснения, которые требовались от нас", – отметил Винокуров.
В результате пятый случай положительного теста на допинг казахстанских гонщиков привел к кадровым изменениям. В частности, Кайрат Келимбетов ушел с поста президента Федерации велоспорта РК.
Винокуров, который в настоящее время с командой находится в Италии в тренировочном лагере в Монтекатини-Терме, сказал, что деятельность команды континентальной "Астаны" приостановлена на неопределенный период.
"Молодые гонщики сошли с ума. Они не понимают, что допинг больше неприемлем в велоспорте. Но это также призыв к нашей федерации. Как мы уже неоднократно просили, федерации велоспорта Казахстана надо делать больше проверок и строже наказывать за допинговые нарушения. Люди должны понять, что это другая реальность, и "Астана" (Astana Pro Team – Прим. автора) не имеет ничего общего с ней (континентальной командой – Прим. автора). Единственное, что у них общее, это велоформа и название", – заявил он.
Напомним, Валентин Иглинский, уличенный в употреблении допинг-препаратов, был дисквалифицирован на 4 года решением антидопинговой комиссии Казахстанской федерации велоспорта.
В октябре Федерация велоспорта РК заключила меморандум с Национальным антидопинговым центром о сотрудничестве в области мониторинга применения велогонщиками допинга. Планируется, что в 2015 году в Казахстане будут внедрять самую передовую в мире антидопинговую систему.
К этому привел допинг-скандал, разразившийся в команде. Отметим, что два дня назад стало известно об очередном положительном допинг-тесте у одного из участников команды – Артура Федосеева. Таким образом уже трое велогонщиков казахстанской континентальной команды "Астана", в том числе Виктор Окишев и Илья Давыденок, отстранены от соревнований из-за положительных допинг-проб.
Помимо этого, в октябре допинг был выявлен в крови двух гонщиков команды мирового тура "Астана" – братьев Максима и Валентина Иглинских. В связи с этим UCI обратился в лицензионную комиссию с просьбой провести проверку "Астаны".
"Мы предоставили все объяснения, которые требовались от нас", – отметил Винокуров.
В результате пятый случай положительного теста на допинг казахстанских гонщиков привел к кадровым изменениям. В частности, Кайрат Келимбетов ушел с поста президента Федерации велоспорта РК.
Винокуров, который в настоящее время с командой находится в Италии в тренировочном лагере в Монтекатини-Терме, сказал, что деятельность команды континентальной "Астаны" приостановлена на неопределенный период.
"Молодые гонщики сошли с ума. Они не понимают, что допинг больше неприемлем в велоспорте. Но это также призыв к нашей федерации. Как мы уже неоднократно просили, федерации велоспорта Казахстана надо делать больше проверок и строже наказывать за допинговые нарушения. Люди должны понять, что это другая реальность, и "Астана" (Astana Pro Team – Прим. автора) не имеет ничего общего с ней (континентальной командой – Прим. автора). Единственное, что у них общее, это велоформа и название", – заявил он.
Напомним, Валентин Иглинский, уличенный в употреблении допинг-препаратов, был дисквалифицирован на 4 года решением антидопинговой комиссии Казахстанской федерации велоспорта.
В октябре Федерация велоспорта РК заключила меморандум с Национальным антидопинговым центром о сотрудничестве в области мониторинга применения велогонщиками допинга. Планируется, что в 2015 году в Казахстане будут внедрять самую передовую в мире антидопинговую систему.