Культура
Деятелям культуры и искусства вручены президентские и государственные стипендии
Ксения Воронина
В Алматы Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова по поручению Главы государства вручила президентские и государственные стипендии за 2015 год видным деятелям культуры и искусства страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Открывая церемонию, Государственный секретарь тепло поздравила присутствующих, отметив, что вручение стипендий является признанием их ценного вклада в развитие казахстанской культуры.

Гульшара Абдыкаликова акцентировала внимание на словах Елбасы о великой роли нашей интеллигенции как ведущей силы укрепления общенациональных ценностей. Госсекретарь подчеркнула, что идеи и мысли, творения деятелей культуры должны быть направлены на сохранение и преумножение духовной сокровищницы народа, его древнего, богатого и самобытного искусства.

Стипендии присуждаются ежегодно в целях государственной поддержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, а также особо одаренных молодых творческих работников за вклад в создание, сохранение и развитие культуры Казахстана.

100 деятелей литературы и искусства отмечены материальными выплатами за большой вклад в развитие отечественной культуры. Среди стипендиатов такие мэтры, как Олжас Сулейменов, Мырзатай Жолдасбеков, Сабит Досанов, Ескендир Хасангалиев, Бибигуль Тулегенова, Владимир Толоконников, Асанали Ашимов, Юрий Померанцев, Шерхан Муртаза, Аким Тарази, Анатолий Молодов и др.

Вместе с тем государственная поддержка также оказана молодым дарованиям, среди которых Жанель Макажанова, Санжар Мадиев, Адил Ахметов, Канат Омаров, Ерлан Рыскали и другие.

Встреча завершилась обсуждением актуальных вопросов развития казахстанской культуры и искусства. Государственный секретарь выразила надежду, что год 25-летия Независимости страны будет ознаменован новыми глубокими произведениями, воспевающими благородство, честь, достоинство, милосердие казахстанского народа, строящего Нацию Единого Будущего на основе общенациональной патриотической идеи "Мәңгілік Ел".

В рамках рабочей поездки в Алматы Абдыкаликова также встретилась с руководством Союза писателей Казахстана, а также посетила редакции республиканских газет "Қазақ әдебиеті", журналов "Жұлдыз" и "Простор".

В ходе беседы с писателями страны были обсуждены актуальные вопросы популяризации казахстанской литературы, создания высокохудожественных произведений, а также дальнейшего развития духовно-культурной сферы Казахстана.

В завершение встречи Государственный секретарь РК Абдыкаликова выразила уверенность в том, что представители творческой интеллигенции примут активное участие в реализации Плана нации "100 конкретных шагов", юбилейных праздничных мероприятиях, проводимых под эгидой 25-летия Независимости Республики Казахстан.

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