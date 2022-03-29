Двух павлодарских оптовиков подозревают в намеренном завышении цен на гречку.

Ажиотажный спрос в продуктовых магазинах не обошел стороной и гречку. И хотя, в отличие от сахара, с прилавков полностью эта крупа не исчезла, по низким ценам ее раскупили вмиг.

Одно из самых негативных последствий ажиотажа – подорожание именно социально значимых продуктов питания, которые отпускаются, в том числе, из стабилизационного фонда. Как пояснил заместитель акима Павлодарской области Мейрам Утешов, согласно приказу министра сельского хозяйства страны АО «НК «СПК «Павлодар» обязано отпускать свою продукцию на 10% ниже рыночной стоимости вне зависимости от закупочных цен. Но поскольку на фоне покупательского ажиотажа и опустошения торговых прилавков розничные продавцы подняли цену на ходовой товар, в итоге изменились и расчеты для стабфонда. И павлодарцы, покупающие продукты именно в магазинах-партнерах стабфонда, заметили это еще до праздников.

В частности, на социальных прилавках подорожали три самых востребованных продукта – сахар (со 264 до 290 тенге за кило), растительное масло (с 664 до 715 тенге за литр) и гречка (с 341 до 385 тенге за кило).

И, само собой, товары с такими ценами раскупают мгновенно, большинство граждан вынуж­денно приобретают продукты по обычной рыночной стоимос­ти. А цены на гречку, как и на сахар, бьют рекорды. Например, в одной крупной сети супермаркетов Павлодара самая дешевая «несоциальная» развесная гречка стоит 510 тенге за килограмм, а за пачку в 800 граммов высшего сорта можно отдать и до 980 тенге.

Так что мало кого удивило сообщение регионального департамента Агентства по защите и развитию конкуренции – специалисты ведомства вынесли уведомления ТОО «Grano-PV» и «Царская каша KZ» по признакам нарушения конкурентного законодательства. Основанием для этого стал мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары – установлено увеличение оптовыми продавцами цен на гречку за период 2020–2021 годов и за январь–февраль 2022 года.

«По результатам анализа динамики полной себестоимости производства и отпускных цен ТОО «Grano-PV», «Царская каша KZ» наблюдается превышение темпов роста отпускных цен над темпами роста себестоимости крупы гречневой, – сообщили в департаменте. – Предварительное изучение имеющихся сведений и поведения оптовиков, выразившегося в одновременном и непропорциональном повышении цен на гречневую крупу… указывает на наличие признаков антиконкурентных согласованных действий в части установления и (или) поддержания цен».

А такие согласованные действия по казахстанскому законодательству запрещены. Поэтому на основании статьи 199 Предпринимательского кодекса РК антимонопольный департамент по Павлодарской области направил в адрес ТОО «Grano-PV» и «Царская каша KZ» уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения конкурентного законодательства и рекомендовал снизить цены на гречку до уровня обоснованных.

У оптовиков есть месяц на то, чтобы исполнить предписание. В противном случае будет назначено расследование, которое грозит уже не рекомендациями, а ощутимыми штрафными санк­­циями.