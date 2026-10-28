Действия мошенников можно предотвратить

По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, за 2025 год в регионе зарегистрировано свыше 1 200 преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, и еще более 500 – с начала текущего года. Число пострадавших растет, а схемы становятся сложнее и психологически изощреннее.

Сегодня звонки с незнакомых номеров стали привычным фоном. Мошенники представляются сотрудниками банков, служб безо­пасности, операторами мобильной связи, просят подтвердить данные или продиктовать SMS-код. Многие уже научились не отвечать на такие вызовы, однако злоумышленники быстро адаптируются и находят новые способы втереться в доверие.

К примеру, 76-летняя местная жительница едва не стала жерт­вой телефонных мошенников. Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, сообщили ей о якобы оформляемом на ее имя незаконном кредите и убедили срочно перевести денежные средства на так называемый безопасный счет. В ходе разговора аферисты различными способами пытались завоевать доверие женщины. В результате она могла лишиться 1,3 млн тенге. Но подозрительная активность была своевременно выявлена благодаря совместной работе с «Казахтелекомом», после чего информация незамедлительно поступила в полицию.

Получив сообщение, оперативный уполномоченный управления по противодействию киберпреступности ДП Атырауской облас­ти Султан Имангалиев прибыл на место. Полицейский разъяснил пенсионерке ситуацию, успокоил ее и предотвратил дальнейшие действия мошенников. Кроме того, он продолжил общение со злоумышленниками, не позволив им довес­ти преступный умысел до конца.

По данным киберпола, все чаще выявляются схемы с фейко­выми инвестиционными платформами, которые маскируются под работу с криптобиржей. В соцсетях и на youtube-каналах распространяются рекламные ролики с использованием дипфейков известных людей. В личном кабинете платформы отображается якобы полученный доход в 100, 200 или 500 долларов. После этого кураторы убеждают инвес­тировать более крупные суммы.

На экране создается иллюзия роста средств. 2 тыс. долларов превращаются­ в 5 тыс., однако в действительности все цифры рисуются вручную через поддельные сайты и ссылки. Один из таких случаев, начавшийся с первоначального взноса в 50 тыс. тенге, закончился потерей 80 млн.

Когда человек пытается вывести деньги, с него требуют оплатить комиссию, налог или страховку. После этого связь обрывается. Нередко спустя время появляется юрист, который обещает вернуть средства. На деле это те же мошенники, но уже с новой легендой.

Молодые люди, в том числе студенты, которые ищут подработку в Интернете, часто натыкаются на объявления с обе­щанием легкого заработка. Им предлагают предоставить банковский счет, на который будут поступать деньги, которые затем нужно просто перевести дальше. В прошлом году за три дня через одного дроппера прошел оборот до 60 млн тенге – этот факт стал самым крупным на сегодняшний день.

В полиции рассказали и о распространенных дроп-схемах. В селе Сарайшык Махамбетского района двое молодых людей как раз этим и занимались – они уговаривали односельчан открывать банковские счета и передавать карты за вознаграждение от 50 до 80 тыс. тенге. Некоторым выплачивали по 20 тыс. тенге ежедневно. Через эти счета прокручивались переводы на сумму до 60 млн тенге.

В схему были вовлечены около 70 человек. Официально заявления подали 15 потерпевших, каждый из которых потерял в среднем по 5 млн тенге. По этим фактам возбуждено 40 уголовных дел, 20 из них уже направлены в суд.

Полицейские помогли сохранить свои немалые сбережения 57-летнему жителю Атырау. Мужчина чуть не стал жертвой интернет-мошенников, когда заинтересовался предложением о трудоустройстве в одной из европейских стран и связался с неизвестными лицами. Злоумыш­ленники под предлогом оформления рабочей визы убедили его перевести 660 тыс. тенге на банковские счета дропперов. Но благодаря действиям оперативного сотрудника управления по противодействию киберпреступности Нурбека Нугманова вся сумма была возвращена потерпевшему.

Не всегда удается найти злоумыш­ленников, работающих в Сети. Но все больше случаев, когда их возвращают на родину в наручниках. В июне из Турции депортировали мужчину, находившегося в международном розыске по подозрению в совершении ряда мошенничеств. По данным следствия, с сентября по декабрь 2024 года подозреваемый, используя информационные системы и аккаунт в Instagram, путем обмана завладел денежными средствами двух жителей Атырау. Общая сумма ущерба составила более 3 млн тенге. В начале года специализированный следственный суд города Атырау заочно санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.­­