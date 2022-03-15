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Действия террористов имели четко скоординированный характер
Тельман Аленов, адвокат, член коллегии адвокатов города Нур-Султана

Прослушав все выступления на заседании Мажилиса Парламента, где были озвучены предварительные итоги расследования январских событий, я думаю, мы получили ответы на многие из волнующих общество вопросов. При этом отмечу, что и Генеральный прокурор, и министр внутренних дел, и глава Антикора были предельно открыты и объективны. Под завесой тайны остались лишь сведения, которые в интересах следствия раскрывать на данном этапе нельзя. Но тем не менее мы узнали о многих вещах из первых уст и, что отрадно для меня лично как адвоката, от представителей правозащитной сферы.

В частности, речь шла о том, что в определенный момент произошло так называемое сращивание экстремизма, криминала и религиозного радикализма. Более того, действия террористов имели четко скоординированный характер. Конечной целью акций являлся насильственный захват власти. И как сказал Генеральный прокурор, по закону такие действия расцениваются как акты терроризма.

Понимание этого, как и того, что в нашей стране определенное время находились группировки лиц, нацеленные на свержение власти и существующего строя, конечно, многих пугает. Но в то же время сейчас мы увидели, что государство готово и может себя защищать, отстаивать свои интересы.

Государство сумело установить общественный порядок, изолировав тех лиц, кто участвовал в погромах с одной стороны и проявлял себя как террорист – с другой. Мы получили объективную оценку. Правда, хотелось бы, чтобы мы также извлекли и урок во избежание повторений таких ситуаций в будущем.

Будучи адвокатом, хотел бы отметить роль общественных комиссий, которые проверяли состояние задержанных, условия содержания и соблюдения их прав. Впрочем, на мой субъективный взгляд, если бы все адвокаты имели возможность уже на стадии задержания находиться рядом с клиентом, в общественных комиссиях и вовсе не было бы необходимости.

Дело в том, что по факту у нас адвокат появляется только тогда, когда человека признают подозреваемым, а чаще всего это происходит спустя определенное время. Вот эту связку между подозреваемым и защитником, дистанцию между ними нам необходимо менять в сторону уменьшения. И речь здесь не только о январских событиях. Это актуальный вопрос для общества в целом. Ведь нередко случается так, что еще до прихода адвоката в кабинете следователя человек может быть подвергнут психологическому, а иногда и физическому, давлению.

Возвращаясь к выступлениям в Мажилисе Парламента, отмечу и тот позитивный момент, что для населения были раскрыты все тонкости, все аспекты проведенного расследования. Спикеры рассказали не только о том, кто участвовал в беспорядках, но и о пытках, о том, почему расследование заняло столько времени и кто был среди погибших в те злополучные дни. Уверен, что окончательные результаты расследования дадут более полную картину случившегося и все виновные понесут заслуженное наказание.

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