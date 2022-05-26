Действовали четко и слаженно

Впервые в Кокшетау прошла межведомственная конференция «Интеграция ради жизни», организованная республиканским общественным объединением «Национальная медицинская ассоциация» совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям РК.

Цель конференции – взаимодействие и объединение усилий структур гражданской обороны, МЧС, Министерства здравоохранения, различных общественных объединений в вопросах профилактики и предупреждения последствий при чрезвычайных ситуациях.

– В условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера наряду со спасателями особая роль в сохранении жизни и здоровья людей, попавших в беду, отведена квалифицированным медицинским работникам. Врачам, находящимся в зонах чрезвычайных ситуаций, необходимо не только иметь навыки по оказанию неотложной медицинской помощи, но и обладать решимостью и уверенностью в выполнении поставленных задач. Несмотря на угрозы собственной жизни и здоровью, медицинские работники проявили отвагу и самоотверженность в борьбе с пандемией и при январских событиях, – приветствуя собравшихся, отметил заместитель акима области Малгаждар Таткеев.

В своих докладах участники конференции озвучили проблемы, которые препятствуют качественному межведомственному взаимодействию, предложили их решение, подчеркивая, что в дальнейшем это позволит значительно снизить потери человеческих жизней при чрезвычайных ситуациях. В частности, президент РОО «Национальная медицинская ассоциация» Айжан Садыкова отметила, что в Казахстане практически парализована вертикальная структура, ответственная за разработку необходимой документации для экстренного реагирования медицинских сил и средств, не проводятся тренировки, учения, в том числе по межведомственному взаимодействию, отсутствуют алгоритмы действия при различных и сочетанных ЧС. Остается практически неизученной проб­лема психологических потерь при ЧС, которые проявляются через определенное время: увеличивается количество суицидов, домашнего насилия и криминального поведения, алкоголизация, распространяется депрессия и другие негативные проявления.

Анализируя ход пандемии, спикер отметила, что «медицинские работники и организации оказались «заложниками ситуации» в момент объявленного карантина в связи с пандемией COVID-19. В медорганизациях отсутствовали запасы средств индивидуальной защиты, персонал не обладал навыками реагирования на случай объявленной ЧС». Имели место неподготовленность эпидемиологической службы к ЧС и карантину в масштабах города и страны, дефицит профессиональных эпидемиологов, способных возглавить санитарно-­противоэпидемиологические мероприятия и координировать работу служб, участвующих в них (акимат, полиция, здравоохранение, аэропорты, вокзалы и т. д.).

– Необходима разработка нормативных правовых актов, регламентирующих привлечение медицинских формирований граж­данской защиты для работы в составе полевого госпиталя МЧС, закреп­ление органа, осуществляю­щего регулярный контроль над готовнос­тью медицинских формирований к ликвидации ЧС, а также меры ответственности. Кроме того, нужно создать условия для программного обеспечения техническими средствами медицинских формирований гражданской защиты, разработать электронную карту медицинских сил и средств, независимо от форм собственнос­ти юридических лиц, – предложила Айжан Садыкова.

О роли службы станции скорой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях рассказал руководитель профильного ведомства Александр Высоцкий. На территории Акмолинской области распространен почти весь комплекс природных и техногенных бедствий. Имеют место различные природные катаклизмы: ураганы, шквальные ветры, смерчи, ливневые дожди, сильные снегопады и морозы, метели, гололед, грозы, пыльные бури, засухи, паводковые подтопления, лесные и степные пожары.

На сегодня медицинская служба гражданской защиты областной станции скорой медпомощи представлена 21 бригадой экст­ренного реагирования. Бригады созданы для оказания экстренной медицинской и психологической помощи при террористических актах, ситуациях ЧС природного и техногенного характера. Данные медформирования выезжают непосредственно в очаги ЧС и на первом этапе проводят сортировку пациентов, оказывают первую помощь пострадавшим. При необходимости привлекаются бригады медицинской авиации.

На следующий день на полигоне села Красный Яр прошли специальные тактические учения, в которых приняли участие сотрудники и курсанты Академии гражданской защиты им. М. Габдуллина, многопрофильной областной больницы, станции скорой медицинской помощи, студенты Высшего медицинского колледжа Кокшетау, кинологи МЧС, волонтеры Общества Красного полумесяца, психологи, спасатели ДЧС по Акмолинской области.

По замыслу учений, из-за сложных климатических условий в Кокшетау возникла непрос­тая ситуация. Неисправность двигателя послужила причиной аварийной посадки самолета Ан-30 в районе села Красный Яр. Зафиксировано горение моторного отсека самолета, выходы были деформированы, заблокированы. При посадке авиасудно столкнулось носовой частью с многоквартирным жилым домом, вследствие чего произошло его обрушение, возгорание. Возникла угроза распространения пожара.

После этапа спасательных работ пострадавших приняли сотрудники скорой медицинской помощи, им помогали волонтеры и психологи. На полигоне развернули госпиталь, где медицинские работники после оказания неотложной помощи и сортировки отправляли тяжелых больных в многопрофильный стационар. Учения продолжились на территории многопрофильной областной больницы, где также прошли этапы эвакуации и гос­питализации пострадавших с множественными травмами. Сортировка, оказание неотложной и первой помощи проводились силами волонтеров Общества Красного полумесяца, студентами медицинского колледжа, медработниками станции скорой помощи, экстренными бригадами многопрофильной областной больницы.

Отметим, что в рамках конференции на Аллее медработников Кокшетау открылся Мемориальный комплекс, посвященный памяти безвременно ушедших из жизни при исполнении своих профессиональных обязанностей медработников в период Великой Отечественной войны и борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Это известные всем имена: участница Великой Отечественной войны, кавалер орденов Ленина, Красной Звезды, обладатель медалей Флоренс Найтингейл и «За отвагу» Мария Смирнова-Кухарская, ветеран Великой Отечественной войны, военный врач Алибек Искак, Герой Социалистического Труда Раиса Боронина. Посмертные почести также воздали заведующему реанимационным отделением Кокшетауской городской больницы Олегу Исаеву, безвременно ушедшему в период пандемии. Ему посмертно присвоена высшая степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері».