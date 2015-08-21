Действовать активней

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Макс АБАЗОВ, Алматы
Вчера в Алматы завершился двухдневный международный саммит Innovative ICT Enables Smart Energy – Huawei Global Energy Summit 2015. Он был посвящен инновационным ИКТ – решениям, которые способствуют созданию умной энергетики. Специалисты обсуждали профессиональные вопросы отрасли. Но когда стало известно о решении Правительства и Национального банка о переходе Казахстана на свободно плавающий обменный курс с 20 августа, мы попросили прокомментировать указанное событие одного из участников форума.
– Во всем этом есть и положительные моменты, – сказал, комментируя резкое изменение курса тенге к доллару, директор департамента компании Huawei Андрей Желтиков. – Такие резкие колебания валюты, конечно, нежелательны. Но такое иногда происходит в экономике. А порой это неизбежно. Например: низкий курс тенге к доллару дает шанс казахстанским производителям активно занимать свое место на рынке, их товары становятся более дешевыми, что повышает их конкурентоспособность по сравнению, скажем, с теми же российскими товарами. Корректировка курса тенге может поддержать и экспортеров. В любой ситуации нельзя опускать руки – лучше искать в ней преимущества, помогаю­щие развитию бизнеса.
Бизнесу не привыкать работать в предлагаемых, точнее складывающихся в силу разных причин экономических условиях, которые нередко формируют внешние факторы. Республика успешно прошла уже не один кризис. Выработан иммунитет, запущены антикризисные механизмы. Сегодня в Казахстане уже реализуются проекты, которые созвучны программе реформ «100 шагов» Президента Н. Назарбаева. В частности, придается большое значение развитию во всех сферах инновационных технологий. Такие технологии помогают компаниям оптимизировать свою деятельность, сокращать потери и получать прибыль в самых сложных условиях бизнеса.
На рынке выживают сильнейшие и более продвинутые инновационно. Это доказывали и выступления участников форума, который собрал более 200 специалистов. В их числе представители ассоциации KAZENERGY, генерального консульства КНР в Алматы, делегаты из стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Китая. В числе участников были парт­неры мирового значения. Например, CNPC Richfit, China Petroleum Pipeline Engineering Corporation (CPPE), Honeywell, ABB, SAP, ведущие аналитики международного агентства Forrest. Участники обсудили концепции применения информационно-коммуникационных технологий и решений в энергетической отрасли. ИКТ способствуют повышению эффективности производства, внедрению принципов научного управления и обеспечению безопасности работы.
Перед предприятиями энергетической отрасли Казахстана стоят серьезные задачи цифровой трансформации. На форуме были представлены такие технологии. В частнос­ти, президент энергетического сектора в Huawei Enterprise BG Цзи Сян презентовал доклад «Инновационные ИКТ в развитии «умной» энергетики». Он подчеркнул, что эти решения станут толчком к прогрессивному развитию нефтегазовой отрасли.
– К 2025 году 100 мил­лиардов сенсоров будут способствовать обмену данными между различными секторами мировой промышленности, – отметил он. – В нефтегазовой индустрии будут внедрены приложения для интеллек­туальных устройств более высокого уровня, а также методы хранения и анализа больших данных. Компания помогает провести преобразования в нефтегазовой отрасли, предлагает инновационную стратегию cloud-pipe-device, революцион­ные ИКТ – технологии и решения во всех секторах индустрии нефти и газа.
В будущем эти технологии кардинально изменят нефтегазовую отрасль. Будут определены новые методы успешного ведения бизнеса и гарантии высокоэффективного производства. Нефтяные и газовые предприятия ищут способы максимизировать прибыльность благодаря быстрому анализу и обмену данными по разведке в реальном времени, повышению операционной эффективности и увеличению производственных методик. Об этом говорил на форуме Бобби Кэмерон, вице-президент компании Forrest.
Вице-президент информационного департамента корпорации Sinopec Group Чжан Чжилинь, отметил, что колебания мировых цен на нефть способны вызвать серьезные проблемы в нефтяной отрасли. И если предприятия хотят выжить в условиях падения цен, им ничего не остается, как постоянно внедрять инновации, снижать затраты и повышать эффективность.
ИКТ позволяют компаниям серьезно экономить на расходах, причем на всех этапах проекта, начиная от разведки месторождений, добычи углеводородов, эксплуатации скважин и трубопроводов. Непроизводственные потери компаний порой составляют до 30–40%, но с помощью ИКТ их можно сократить в десятки раз – об этом уже сегодня свидетельствует не только мировой, но и казахстанский опыт. Резко, порой до нуля, снижается и аварийность, одновременно повышается качество управленческих решений. Это тем более важно для компаний сегодня, когда снижаются мировые цены на нефть, и те должны экономить, сокращать издерж­ки, выбирать оптимальные стратегии развития. И помогут им в этом ИКТ.

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