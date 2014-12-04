Действовать наступательно, не ослабляя борьбы Свежий выпуск 633 Даулеткерей Рахметуллин, заместитель председателя, директор

Эмоциональная, нравственная и правовая оценка явлений коррупции предельно многозначны, границы морального-аморального, законного-незаконного, осуждаемого-принимаемого в значительной мере размыты.

Известно, что латинское слово corrumpere означает порчу, уничтожение, подкуп, задабривание подарками, совращение. Современная коррупция – это не элементарный уголовно-правовой феномен, который можно было бы квалифицировать конкретной нормой уголовного кодекса как отдельный состав преступления. Коррупцию следует рассматривать как криминологическое, социально-экономическое явление, обладающее многоструктурным и многоуровневым содержанием, в объем которого входит комплекс неоднородных видов общественно опасных деяний. Можно с уверенностью сказать, что коррупция распространяется во всех сферах общественной жизни.

Коррупцией, на наш взгляд, следует считать осуществляемое любыми способами и при любых условиях извлечение выгоды из своего положения в системе государственной власти или из связанного с ним своего общественного статуса в корыстных целях.

Законодательство определяет коррупцию как умышленное использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к ним, своего служебного положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного приобретения для себя или близких родственников имущественных и неимущест­венных благ, льгот и преимуществ, а также подкуп указанных лиц путем противоправного предоставления им физическими или юридическими лицами этих самых благ. По существу, все охраняемые законом общественные отношения могут стать объектом преступной деятельности коррумпированных должностных лиц.

В частности, ими могут быть совершены государственная измена и разглашение государственной тайны, контрабанда, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок с землей, должностной подлог, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта и так далее.

Однако если большинство этих преступлений есть лишь результат подкупа должностных лиц, как бы следствие коррупции, то некоторые из них выражают саму суть данного явления, когда работники аппарата управления используют свою должность для незаконного обогащения.

Использование служебного положения в корыстной или иной личной заинтересованности может быть представлено по-разному. Это и завладение с использованием служебного положения чужим имуществом путем его изъятия вопреки воле собственников. Использование служебного положения при совершении других действий корыстного характера, не связанных с завладением чужим имуществом. Последствия чего могут выражаться как в виде реального материального ущерба, так и в упущенной выгоде, в причинении иного вреда различным интересам (нарушении конституционных прав и свобод граждан, подрыве авторитета органов власти, создание помех и сбоев в работе, сокрытии крупных хищений и тому подобное). Классическая разновидность проявления коррупции – получение должностным лицом материальных ценностей и услуг материального характера в связи с занимаемой должностью с ведома лиц, передающих эти ценности или оказываю­щих услуги. К коррупции можно отнести и непосредственное участие должностных лиц и государственных служащих, депутатов в коммерческой деятельности для извлечения личной или корпоративной выгоды.

Социологические исследования позволяют глубже проанализировать коррупцию как социальное явление. Один из важнейших выводов таких исследований заключается в том, что самые большие потери от коррупции связаны отнюдь не с взятками, хотя и их общая сумма высока. Но самые крупные объемы коррупцион­ных сделок проводятся так называемыми коррупционными сетями, действующими, как правило, практически без нарушений законодательства. Чтобы понять причины и процедуры деятельности коррупционных сетей, необходимо изучать реальные экономические и социальные факторы, вследствие которых такая деятельность становится возможной. Осознание ситуации, конечно, не означает, что сразу удастся их нейтрализовать, а вскрытие противоречий не ведет немедленно к их разрушению. Но без этого противодействие коррупции никогда не будет эффективным.

Как социальное явление коррупция возникает и поддерживается на уровне неформальных социальных связей, составляющих основу общества, она может быть обнаружена на всех уровнях управления им, а также в сис­темах, обеспечивающих его саморегулирование.

Расширяющееся политическое и экономическое сотрудничество превращает коррупцию в интернациональную проблему. Тенденции развития в мировой политике и экономике способствуют возникновению и быстрому развитию транснациональной преступнос­ти, одной из наиболее опасных форм которой является транснациональная коррупция. Она проявляется в виде подкупа иностранных должностных лиц с целью получения возможности начать или продолжить экономическую деятельность в какой-нибудь стране, либо обеспечить себя каким-то преимуществом при создании предприятий с иностранными инвестициями, либо незаконно реализовать экономические проекты, приватизировать государственную собственность и так далее.

Что же порождает коррупцию и питает эту коррозию общества? К основным причинам коррупции можно отнести отсутствие оптимальной системы антикоррупцион­ных законов и подзаконных актов, существенные недостатки и грубые ошибки в проведении экономических и социальных реформ, слабость и нерешительность государственной власти. А также кадровую, техническую и оперативно-тактическую неподготовленность правоохранительных органов к противодействию организованной преступности, в том числе коррумпированным структурам; минимальный риск разоблачения коррупционеров и отсутствие жестких по отношению к ним мер ответственности; привилегии на распоряжение собственностью и услугами, которые находятся в руках ограниченного числа чиновников.

При изучении сущности коррупции как социального явления можно определить факторы, в той или иной степени препятствующие борьбе с ней. Это значительная распространенность коррупционных правонарушений в условиях ограниченности средств, выделяемых для нужд органов, призванных противостоять этому злу; определенная ограниченность возможностей уголовного законодательства в части формулирования признаков коррупционных преступлений и конкретных форм их совершения; трудности в оперативном выявлении и уголовно-процессуальном доказывании фактов коррупции; недостаточное предупредительное воздействие мер уголовной ответственности.

Говоря о коррупции как об общественном вредном явлении, необходимо отметить, что коррупционные правонарушения влекут за собой ряд негативных последствий, обостряют существующие проблемы общества.

К негативным экономическим последствиям коррупции относятся расширение теневой экономики, приводящее к уменьшению налоговых поступлений и ослаблению государственного бюджета, нарушение конкурентных механизмов рынка. Она приводит к неэффективному использованию государственных бюджетных средств, в частности при распределении госзаказов и выдаче государственных кредитов. Повышение конечной цены продукции или услуг за счет «коррупционных издержек», ухудшение инвестицион­ного климата также можно отнес­ти к ее последствиям в сфере экономики.

Если говорить о негативных социальных последствиях коррупции – их также немало. Здесь и дискредитация права как основного инструмента регулирования жизни государства и общества, отвлечение значительных государственных средств от целей общественного развития, увеличение и консервация резкого имущественного неравенства, бедность значительной части населения. Коррупция способствует укреплению организованной преступности, увеличение социальной напряженности.

К негативным политическим последствиям коррупции можно отнести смещение целей и задач политики от общенационального развития к обеспечению властвования коррупционных группировок, уменьшение доверия к власти, рост ее отчуждения от общества, а также падение престижа страны на международной арене, снижение политической конкуренции.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что под угрозу в целом ставятся гарантированность прав и свобод всех членов общества, сохранение конституционного строя, законности и правопорядка в государстве.

Коррупция без постоянного противодействия и усиления борьбы с нею имеет свойство расширяться и совершенствоваться, поэтому антикоррупционная функция является одной из основополагающих функций любого государства. Основной целью антикоррупционной политики каждой страны должно быть обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, воздействия и последствий коррупции, а также укрепление доверия к органам власти.

Одно из наиболее действенных средств правовой борьбы с коррупцией – криминализация основных ее направлений. Жесткое уголовное законодательство, устанавливающее серьезное наказание за коррупционные преступления, – один из необходимых факторов, без которого борьба с этим явлением будет неэффективной.

По мнению некоторых юристов, решению коррупционной проблемы может в той или иной мере способст­вовать установление особого социально-правового контроля за источниками доходов, финансово-экономической и иной деятельностью лиц, подозреваемых в коррупции. Возможности временного отстранения от работы лиц, подозреваемых в такого рода нарушениях закона, а также введение ограничений и запретов на их дея­тельность для воспрепятствования пользованию или сокрытию средств, добытых преступным путем.

Немаловажным фактором борьбы с коррупцией выступает жесткий финансовый контроль. При этом некоторые государства идут по пути создания специального органа финансового мониторинга (финансовой разведки), приз­ванного обеспечить активное противодействие отмыванию преступных доходов. Однако, помимо принятия соответствующего специального законодательства, необходимо еще и обеспечить эффективный механизм его применения, а также постоян­но реа­лизовывать программу действенных предупредительных мер.

Антикоррупционная политика должна включать в себя меры, направленные на решение таких задач, как организация борьбы с коррупцией на всех уровнях, сужение поля условий и обстоятельств, благоприятствующих ей. Должна быть уменьшена выгода для обеих сторон, участвующих в коррупционной сделке, и увеличена вероятность выявления подобных противозаконных действий и наказания за причиненный ими вред. Необходимо также влиять на мотивы коррупционного поведения; создавать атмосферу общественного неприятия коррупции во всех ее проявлениях.

Для предупреждения коррупции требуется принимать комплекс различных мер (правовых, социально-экономических, практических, информационных). Во всех государствах вопрос создания действенной правовой модели, позволяющей эффективно бороться с коррупционными проявлениями, приобретает важное значение.

В отношении государственных органов, призванных обеспечивать противодействие коррупции, следует отметить, что в нашей стране существуют специализированные подразделения по борьбе с коррупцией. Координацию деятельности министерств, других республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций и общественных объединений по борьбе с преступностью, в том числе с коррупцией, в Казахстане осуществляют Совет безопасности РК и Агентство по делам государственной службы и противодействия коррупции. В пределах своей компетенции борьбу с коррупцией проводят Генеральная прокуратура и другие государственные органы. В органах прокуратуры, внут­ренних дел и национальной безопасности создаются специальные подразделения по борьбе с коррупцией.

Необходимо также отметить наличие в Казахстане довольно широкого круга нормативных правовых актов, составляющих специальное антикоррупционное законодательство. К числу таких можно отнести Уголовный кодекс РК, Кодекс об административных правонарушениях, законы РК «О борьбе с коррупцией», «О государственной службе». В целом необходимо констатировать, что в настоящее время в рес­публике осуществляется широкий комплекс мер, направленных на дальнейшее совершенствование законодательной базы с целью устранения норм, которые могут привес­ти к возникновению коррупционных отношений в обществе.



