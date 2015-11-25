В мероприятии приняли участие руководители государственных органов Казахстана, члены делегации Европейского союза, представители ЕС в РК, а также главы и сотрудники дипломатических миссий ряда стран Европы.

Открывая заседание, первый заместитель Генерального прокурора РК Иоган Меркель отметил, что взаи­модействие между Казах­станом и ЕС развивается динамично и поступательно, в том числе и в правовой сфере. Совместная работа в рамках Стратегии партнерства между ЕС и странами Центральной Азии позитивным образом сказывается на двустороннем сотрудничестве, в частности в области совершенствования правовой и судебной систем, в сфере верховенства закона и прав человека.

Руководитель подразделения Центральной Азии Европейской службы внешних связей Тойво Клаар отметил, что западная общественность осознает важность отношений с Казахстаном. Наши страны сталкиваются со сходными угрозами и вызовами – преступностью и терроризмом, с которыми надо бороться, обмениваясь опытом и активно взаи­модействуя, подчеркнул спикер.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международного сотрудничества в судебно-правовой сфере между РК и ЕС, а также укрепления прак­тического взаимодействия. Основные темы повестки дня касались верховенства права, реформы судебной системы, миграции и управления границами в ЦА, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег, коррупцией и терроризмом.

Стороны выразили удовлетворение результатами заседания, отметив необходимость дальнейшего углуб­ления и расширения сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.