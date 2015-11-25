​Действовать сообща

467
Олег ТАРАСОВ

В мероприятии приняли участие руководители государственных органов Казахстана, члены делегации Европейского союза, представители ЕС в РК, а также главы и сотрудники дипломатических миссий ряда стран Европы.

Открывая заседание, первый заместитель Генерального прокурора РК Иоган Меркель отметил, что взаи­модействие между Казах­станом и ЕС развивается динамично и поступательно, в том числе и в правовой сфере. Совместная работа в рамках Стратегии партнерства между ЕС и странами Центральной Азии позитивным образом сказывается на двустороннем сотрудничестве, в частности в области совершенствования правовой и судебной систем, в сфере верховенства закона и прав человека.

Руководитель подразделения Центральной Азии Европейской службы внешних связей Тойво Клаар отметил, что западная общественность осознает важность отношений с Казахстаном. Наши страны сталкиваются со сходными угрозами и вызовами – преступностью и терроризмом, с которыми надо бороться, обмениваясь опытом и активно взаи­модействуя, подчеркнул спикер.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международного сотрудничества в судебно-правовой сфере между РК и ЕС, а также укрепления прак­тического взаимодействия. Основные темы повестки дня касались верховенства права, реформы судебной системы, миграции и управления границами в ЦА, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег, коррупцией и терроризмом.

Стороны выразили удовлетворение результатами заседания, отметив необходимость дальнейшего углуб­ления и расширения сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

Популярное

Все
ИИ приходит в школу
Вопреки капризам природы
Технологии для удобства жизни
Жатва на юге вышла на финишную прямую
Министр проверил боеготовность и условия службы в гарнизоне
Решить квартирный вопрос
Завтра – День работников нефтегазового комплекса
АНПЗ – 80 лет: путь славы и ответственности
Как сбылась мечта Мауыты-әже
Риски радикализации внешнеполитических подходов
Энергетике и ЖКХ нужны «длинные деньги»
Сфера, сыгравшая особую роль в развитии страны
Жемчужина национального искусства
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Есть шанс начать новую жизнь
Синдром 7 сентября
Будущее глазами художников
Давайте будем позитивными!
Игра, которая запомнится
Преодолевая обстоятельства
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
AI-Sana в помощь студентам
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Глава государства прибыл в Китай на саммит ШОС
Основной закон не должен восприниматься как абстрактный текст, поскольку это живой документ
ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзине
Глава государства рассказал о дружбе и партнерстве Казахстана и Китая
Конституция начинает говорить с гражданином на языке его проблем
Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Касым-Жомарт Токаев: "Ряд новых положений Конституции не имеет прецедентов в мировой практике"
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]