​Действовать сообща

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Зайтжан ЮЛДАШЕВ, президент Ассоциации «Гражданский альянс Жамбылской области»

Статья Президента Нурсултана Назарбаева «План нации – путь к казахстанской мечте» произвела на меня позитивное впечатление. Написанная на глубоком эмоциональном уровне и наполненная патриотическими нотами, она объединяет людей вокруг общей конечной идеи – вхождения в число 30 наи­более развитых стран мира и достижения процветания нашего государства.

Лидер нации умело и четко расставил акценты в дальнейших действиях всех казахстанцев. Ставка делается на реализацию Пяти институциональных реформ. Если Послание Главы государства содержало общие направления дальнейшего развития государства, то вышедшая в свет статья, по сути, стала подробной инструкцией к практическим действиям. В главах публикации изложена суть каждой из пяти предложенных в Послании реформ, которые станут ответом на внешние вызовы глобальной реальности.

Президент отметил, что с началом 2016 года вступили в силу 59 законов, которые создают абсолютно новое правовое пространство для казахстанского общества и развития государства. Он подчеркнул, что жителям страны важно об этом знать и использовать представленные возможности в реальной жизни. Это касается не только государственного управления и системы правопорядка, но и представителей бизнес-класса и неправительственного сектора. Сделать общество, самих жителей нашей страны равноправными и активными участниками развития регионов – так можно коротко определить одну из главных позиций Президента.

В статье огромное внимание уделено образованию. Вырастить достойное, образованное, инициативное поколение, которое станет частью новой стратегии развития Казахстана, – также совместная задача власти и общества. Глава государства сделал особый акцент на ожиданиях грядущего нового времени – времени профессионализма, активных действий и ответственности. Ответственности каждого как за свое, так и за общее дело. И мы отчетливо должны понимать, что, только объединив усилия власти и населения, мы получим желаемый результат. Только сообща мы сможем планировать будущее своей страны. 

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