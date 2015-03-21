Действовать сообща

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Фото © Сергей Бондаренко, Болатбек Отарбаев
Главы государств рассмотрели приоритетные направления торгово-экономического, инвестицион­ного, транзитно-транспортного сотрудничества, затронули ак­туальные вопросы международной и региональной повестки дня, сооб­щила пресс-служба Президента.

Нурсултан Назарбаев подчерк­нул важность данной встречи для обсуждения текущего состояния взаимодействия и дальнейшего развития двусторонних отношений.

– Впереди много разных событий, главным из которых является 70-летие Победы в Великой Отечест­венной войне. Также наша страна председательствует в СНГ, в связи с чем в Астане предстоит встреча глав государств Содружества. Кроме того, запланировано проведение очередного Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В целом многие вопросы двустороннего взаимодействия решаются должным образом, – сказал Глава государства.

Президент Казахстана отметил, что встреча глав трех государств позволит обменяться мнениями по происходящим в регионе и мире событиям, а также выработать меры по противостоянию кризис­ным проявлениям в глобальной экономике.

Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за инициативу о проведении трехсторонней встречи.

– Всегда с большим удовольствием посещаю Казахстан, являющийся одним из близких для нас партнеров и союзников. Ситуация в мировой экономике непростая. Уверен, что созданные, в том числе и при Вашем прямом участии, основы функционирования экономики и социальной сферы в Казахстане и на всем постсоветском пространстве помогут преодолеть сложности. Разумеется, если мы будем делать это сообща, как и в предыдущие годы, нам будет легче выходить из ситуации, сложившейся сегодня, – сказал Президент России.

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