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Действовать в правовом поле

Владимир ОСИПОВ
В работе семинара приняли участие заместитель председателя ЦИК Владимир Фоос, член ЦИК Ляззат Сулеймен, заместитель председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК Талгат Қазанғап, представитель Генеральной прокуратуры Нурдаулет Суиндиков, президент клуба главных редакторов Бибигуль Жексембай, представители избирательных штабов зарегистрированных кандидатов в Президенты Республики Казахстан, офиса программ ОБСЕ в Астане, а также Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами.

Заместитель председателя ЦИК В. Фоос обратился к участникам с приветственным словом. С основным докладом выступила член Центризбиркома Л. Сулеймен. В частности, она проинформировала представителей средств массовой информации о положениях избирательного законодательства, касающихся организации деятельности СМИ в электоральный период, порядке и условиях осуществления предвыборной агитации кандидатов через средства массовой информации, акцентировала внимание на основных принципах освещения хода избирательной кампании.

Было отмечено, что СМИ обязаны осуществлять объективное освещение выборной кампании кандидатов, обеспечивать им равный доступ.

– Хочу заметить, что регулирование деятельности СМИ в период предвыборной агитации является важнейшей составляющей, обеспечивающей открытость, гласность и справедливость избирательного процесса. Государственные органы, ответственные за проведение выборов, и общественные организации совместно с редакциями различных СМИ должны объединить усилия по контролю за соблюдением требований выборного законодательства, – отметила член Центризбиркома.

Заместитель председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Т. Қазанғап рассказал о деятельности уполномоченного органа по организации и проведению мониторинга материалов масс-медиа, посвященных избирательной кампании, с целью своевременного выявления фактов нарушения норм избирательного законодательства, а также подчеркнул важную роль СМИ в избирательном процессе и информировании общественности о его ходе.

Представитель Генеральной прокуратуры осветил вопросы правового регулирования агитационной кампании, а также рассказал о правоприменительной практике по данному вопросу.

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