Действуй, как Сото

Два самых больших известия в мире профессионального бокса на минувшей неделе пришли из стана малоизвестного мексиканца Элвина Сото, а также бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, который может стать лучшим файтером планеты.

Прежде всего сенсация случилась в Индио (штат Калифорния, США), где 28-летний чемпион мира по версии WBO в первом наилегчайшем весе (до 49 кг) пуэрториканец Анхель Акоста проиграл 22-летнему мексиканцу Элвину Сото, о котором не только болельщикам, но и специалистам мало что известно. Бой был очень интересным, держал в напряжении на протяжении всех 12 раундов, в конце боя Элвин смог потряс­ти точным ударом Акосту и завершить поединок досрочно до финального гонга. Правда, показалось, что рефери мог дать продолжить поединок, но так как он этого не сделал, то сенсация состоялась.

В это же время поклонников бокса порадовал и тот факт, что официальным претендентом на бой с победителем повторной встречи между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и действующим чемпионом мексиканцем Энди Руисом стал Александр Усик. Украинец назначен претендентом по линии WBO, так как значился суперчемпионом организации в первом тяжелом весе по этой версии, что при переходе в другую весовую категорию сразу же дает ему право сразиться за титул.

Супербой может состояться в Киеве, так как бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а также почетный «вечный» чемпион по этой же версии Виталий Кличко, ныне занимающий пост мэра Киева, рассказал, что планирует провести в украинской столице масштабный вечер профессио­нального бокса в 2020 году именно с участием Усика.

Ну а теперь немного о наших профессионалах. Так, казах­станский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы свой следующий бой проведет в августе. Об этом сам спортсмен написал на своей странице в Instagram. При этом он рассчитывает завоевать титулы чемпиона по версии WBC и WBO.

Также стал известен соперник казахстанского боксера Каната Ислама. Им объявлен 36-летний доминиканский боксер Хулио де Хесус по прозвищу La Para. На профи-ринге он провел 28 боев, из которых 27 выиграл, в том чис­ле 24 – нокаутом. Единственное поражение в карьере он потерпел в августе 2012 года от соотечественника Виктора Кайо, причем это поражение стало ­досрочным для Хесуса. Поединок состоится 5 июля в Алматы. Для Хесуса это будет первый бой в другой стране, так как до этого он высту­пал только в Доминиканской Республике.