Решением Международной федерации настольного тенниса (ITTF) особым девизом праздника в этом году стала фраза «Думай об устойчивом развитии, действуй прямо сейчас».

Вчера в столичном ADD Table Tennis Center Astana в связи с праздничной датой прошел специальный турнир в возрастных группах до 17, 18–39, 40–49, 50–59, 60 лет и старше (мужчины) и до 17, 18–39, 40 лет и старше (женщины). В состязаниях участвовали спортсмены из Астаны, Акмолинской, Восточно-Казах­станской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

В нашей стране настольный теннис – один из самых массовых и доступных видов спорта, продолжающий планомерно развиваться. Оценивая работу прошлых лет, можно с удовлетворением отметить, что республика упрочила свои позиции на мировой арене. Спортсмены национальной сборной регулярно показывают достойные результаты на международных турнирах, становясь их победителями и призерами.

К примеру, наш юный спортсмен Алан Курмангалиев стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать «золото» в смешанном парном разряде на молодежном чемпионате мира, а также бронзовую медаль личного первенства. Ранее он порадовал нас и «бронзой» юношеского чемпионата Азии.

Казахстан также отлично проявляет себя в организации крупных турниров. Ежегодно наша страна принимает международные и континентальные старты по настольному теннису, а также собирает именитых теннисистов мира на соревнованиях WTT Contender Almaty – единственном рейтинговом турнире под эгидой Международной федерации настольного тенниса, проходящем на территории стран СНГ.

Высокий уровень организации и гос­теприимство высоко отмечают как представители зарубежных федераций, так и сами спортсмены. Уже этим летом планируется провести в Алматы турнир WTT Youth Contender Almaty.

– Наша федерация всегда считала прио­ритетом развитие массовости и доступности спорта во всех уголках страны, и сейчас мы можем видеть первые плоды проделанной работы: появляется новое поколение перспективных спортсменов, увеличивается количество отделений и залов в регионах Казахстана, – отмечает президент Федерации настольного тенниса РК Данияр Абулгазин.