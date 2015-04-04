Действуя на опережение Свежий выпуск 780 Серик ДЖАКСЫБЕКОВ, депутат Сената Парламента РК

Государство укрепило независимость и в настоящее время реализует форсированную индустриально-инновационную стратегию развития, приступив к выполнению задач, поставленных в новой экономической политике «Нұрлы жол». Выбрано наилучшее время для нового Послания народу. В условиях назревающего мирового кризиса для сохранения темпов роста национальной экономики Казахстан действует на опережение.

Повышение благосостояния народа невозможно без эффективной национальной экономики. Не раз подчеркивалось, что значимым вопросом экономической политики государства в условиях рынка остается сформировавшийся малый и средний бизнес. Общая концепция развития предпринимательства в нашей стране опирается на программно-целевой подход в организации системы поддержки бизнеса, активизации и стимулировании коммерческого интереса в развитии предпринимательского сектора на государственном и региональном уровнях. Финансовая политика любого предприятия вырабатывается под влиянием экономической политики государства.

В отношении развития столичного предпринимательства в приоритете остаются вопросы увеличения в городе доли малого и среднего бизнеса и улучшение делового климата, развитие человеческих ресурсов, формирование дуальной системы образования и повышение правовой грамотности предпринимателей.

Астана сегодня демонстрирует устойчивый рост экономического развития, который отражается на общей структуре поступления в бюджет страны. Наблюдается положительная тенденция роста собственных доходов горожан. Количество активных субъектов малого и среднего бизнеса растет с каждым годом, увеличивается объем производственной продукции. Все больше становится предпринимателей, обращающихся за консультациями в специально организованный центр, интересующихся мерами финансовой государственной поддержки и обучения, что бесспорно является положительным аспектом развития города в целом.

Обеспечение населения комфортными условиями для проживания является важным направлением государственной политики, связанным с модернизацией жилищно-коммунального хозяйства. Реализация намеченных проектов индустриальной инфраструктуры окажет положительное влияние в этом направлении, а также обеспечит работой значительное число людей. Кроме того, в ближайшем времени предусмотрено увеличение финансирования строительства арендного жилья с максимально низкими процентами по ипотеке.

Развитие экономики только в том случае благоприятно скажется на качестве и уровне жизни людей, когда в стране активно проводится социальная политика, создаются условия для реализации прав и свобод граждан. Именно поэтому планируется выполнение социальных обязательств перед населением в полном объеме. На ближайший период поставлены конкретные задачи, реализация которых выведет Казахстан на новый этап развития. Успех нашей страны полностью зависит от участия каждого гражданина, все мы должны трудиться и созидать на благо нашей Родины! Сегодня созданы все условия для успешной работы.

Сильное государство занимается не политикой выживания, а политикой планирования, долгосрочного развития и экономического роста. Новая экономическая политика Казахстана «Нұрлы жол» – подтверждение тому, что, несмотря на трудные времена, мы не будем заниматься политикой выживания, а, преодолевая все более суровые вызовы внешней среды, направим свои усилия на развитие нашей страны, тем самым демонстрируя всему миру и доказывая самим себе, что являемся сильным государством.



