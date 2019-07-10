Общество
Дезинсекционные работы против мошек и комаров продолжаются в Нур-Султане
В Нур-Султане продолжаются дезинсекционные работы против мошек и комаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.   

В дезинсекционных работах в столице задействованы 123 человека. На обработку улиц, водоемов, кварталов города они выходят в ночное время. Обработка территории города ведется силами 4 районных акиматов.

Работы ведутся с апреля до конца сентября и охватывают 6 туров. В данный момент завершается 3-й тур, следующий этап обработки открытых станций и водоемов начнется в 20-х числах июля.

По словам руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг в городе Нур-Султане Садвакаса Байгабулова, резкое увеличение количества комаров в столице объясняется дождливой погодой, благоприятной для размножения кровососущих.

"Развитие комаров от личинки до летной формы занимает 7 дней, но из-за сложившихся погодных условий, когда сразу после обильных дождей установилась жаркая погода, цикл созревания сократился до 2 дней", – пояснил он.

По его словам, ситуация в столице стабилизируется в ближайшие несколько дней. Препараты, используемые при обработке против комаров, мошек и клещей, сертифицированы и прошли испытания и госэкспертизу, доказав свою эффективность. При этом они не вызывают никаких аллергических реакций у людей.










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