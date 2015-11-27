​Диабет – не сахар

– Алексей Анатольевич, в Казахстане не так часто говорят о диабете. Как вы оцениваете ситуацию с заболеванием в целом по стране?

– Человечество открыло причину возникновения диабета почти 100 лет назад и за это время научилось бороться с ним самыми передовыми методами. Но проблема в том, что заболевание развивается очень медленно, и первые годы человек не осознает, что у него диабет второго типа. В Казахстане человек узнает о своем диабете только на пятом – седьмом году развития заболевания. А опасность как раз в том, что за это время повышенное содержание глюкозы в крови разрушает ткани и сосуды, и с годами эти поражения переходят в такую стадию, что их эффект обратить нельзя. И получается такая картина в Казахстане, когда диагностировано 270 тысяч человек и еще как минимум столько же живут с диа­бетом, не зная о нем, а узнают только через несколько лет.

– А как тогда можно эффективно бороться с диабетом?

– Во-первых, лучше всего постараться избежать диабета. Ведь 90% всех диагностированных людей относятся ко второму типу. Его можно избежать, если минимизировать факторы риска, которые способствуют его развитию: избыточный вес, малоподвижный образ жизни, привычки питания – и речь не обязательно о сахаре или о сладких продуктах, а о любой высококалорийной пище.

Во-вторых, повышение осведомленности. Когда человек знает, что такое диабет, какие у него причины, и знает, что первые годы он протекает практически незаметно, тогда он может время от времени проверять себя на сахар, осознавая, что в его жизни есть факторы, которые могут привес­ти к диабету. Если бы большинство людей так делали, то врачи бы обнаруживали диабет до того, как он смог нанести вред организму, и вовремя брали бы его под контроль.

Если подвести какой-то итог, то для эффективной борьбы с диабетом нужно в первую очередь повысить осведомленность населения о диабете и его профилактике. Именно на это и нацелен социальный проект «Внимание: диабет рядом!», который, я верю, изменит ситуацию к лучшему.

– Расскажите о проекте поподробнее.

– Проект стартовал в апреле текущего года, за это время к нам присоединилось более 130 студентов-волонтеров. Именно они стали движущей силой проекта. В текущем и следующем годах волонтеры охватят 201 школу Алма­ты, где они проведут лекции о диабете с учениками и учителями, создадут специальные «диабетические уголки», также посетят родительские собрания, а вместе с директорами школ проанализируют меню столовых. Очень важно, чтобы с малых лет у детей и их родителей было правильное представление о диабете и его профилактике, чтобы у ребенка правильное питание и здоровый образ жизни стали привычкой на всю жизнь. Также в рамках проекта мы проводим мероприятия для всего населения. Например, 14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом, в ТРК Mega Alma-Ata была установлена арт-инсталляция «ДНК диабета», которая составлена из газировки, гамбургеров, поп-корна, пульта от телевизора и других символов нездорового образа жизни. Арт-объект привлек внимание посетителей к проблеме диабета и заставил задуматься о том, что в зоне риска находится почти каждый житель большого города. Я верю, что совместными усилиями мы сможем изменить ситуацию к лучшему.