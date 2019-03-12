Диагноз "холера" у пассажира "Эйр Астаны" не подтвердился

Общество
У пассажира рейса Дели-Астана, госпитализированного с с подозрением на холеру, диагноз не подтвердился, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК, врачи обследовали пациента, анализы показали отрицательный результат. Диагноз – острая кишечная инфекция. Отмечается, что больной от госпитализации отказался.
Ранее сообщалось о том, что на борту рейса КС-242 Дели-Астана компании "Эйр Астана", прибывшего в столицу в 23.50 часов 11 марта, обнаружен больной с подозрением на заболевание "холера".
В этой связи, был задействован алгоритм противоэпидемических мероприятий службами городского здравоохранения и аэропорта. Мобилизованы две машины скорой помощи и бригада санитарной обработки.
В аэропорту столицы была подготовлена санитарная стоянка для посадки самолета, из которой на автобусах для опроса и регистрации были доставлены пассажиры (135 человек) в отдельно выделенный зал в специальном терминале.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК, врачи обследовали пациента, анализы показали отрицательный результат. Диагноз – острая кишечная инфекция. Отмечается, что больной от госпитализации отказался.
Ранее сообщалось о том, что на борту рейса КС-242 Дели-Астана компании "Эйр Астана", прибывшего в столицу в 23.50 часов 11 марта, обнаружен больной с подозрением на заболевание "холера".
В этой связи, был задействован алгоритм противоэпидемических мероприятий службами городского здравоохранения и аэропорта. Мобилизованы две машины скорой помощи и бригада санитарной обработки.
В аэропорту столицы была подготовлена санитарная стоянка для посадки самолета, из которой на автобусах для опроса и регистрации были доставлены пассажиры (135 человек) в отдельно выделенный зал в специальном терминале.