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В Павлодарской области заработала единая система телерадио­логии, объединившая диагности­ческое оборудование 22 мед­организаций. Теперь результаты обследований даже из отдаленных районов сразу же доступны опытным докторам областного центра. При этом часть документов дополнительно анализирует искусственный интеллект, выявляющий даже малозаметные патологические изменения.

Еще недавно человеку, которому требовалась консультация узкого специалиста по результатам компьютерной томографии или рентгенографии, нередко приходилось самостоятельно доставлять снимки в другое медучреждение. Сельские жители ради этого преодолевали десятки и сотни километров до Павлодара. Теперь изображения из районных и городских больниц автоматически поступают в общую систему. Врач областного центра может изучить их на рабочем месте, при необходимости привлекая коллег, которым доступно то же исследование.

В основе проекта – централизованная система телерадио­логии PACS⁄RIS, разработанная отечественной компанией Video Soft и интегрированная с информационными платформами «Дамумед» и «Надежда». Ее внедрение в Павлодарском регионе завершилось в октябре, а координационным звеном сети стал ситуационный центр, расположенный в областном онкологическом диспансере.

В целом к системе подключили 96 единиц оборудования: компьютерные и магнитно-резонансные томографы, рент­геновские и флюорографичес­кие аппараты, маммографы, ангиографы. Для включения в проект аналоговых аппаратов установили 14 оцифровщиков изображений и два цифровых детектора для маммографов. Оборудовали 53 автоматизированных рабочих места врачей-рентгенологов, установили 49 диагностических мониторов и 62 компьютера для рентгенолаборантов. Специальные мониторы имеют высокое разрешение и позволяют различать множество оттенков серого, что особенно важно при изучении рентгенологических изображений. Кроме того, цифровые инстру­менты дают возможность увеличивать отдельные участки снимка, корректировать контрастность и детально рассматривать изменения тканей.

По словам одного из разработчиков проекта Рината Сарсенбаева, к сети подключается и передвижное диагностическое оборудование. Оно позволяет обследовать сельских жителей, в том числе пожилых людей, которым трудно добираться до больниц. Такие аппараты уже работают в Павлодарском районе и сельской зоне Аксу. Снимки с выездных обследований также передаются в общую базу и доступны областным специалистам.

Обучение работе с платформой прошли 148 медиков, включая рентгенологов, рентгенолаборантов и работников среднего медицинского звена. Система предусматривает длительное хранение диагностических изображений. По сведениям разработчиков, первые шесть месяцев они находятся на локальных серверах, затем передаются в центральный дата-центр в Астане, где могут храниться до 15 лет. Обмен данными между медучреждениями осуществляется через защищенную сеть с использованием VPN-канала.

Особое значение это имеет для онкологической службы. Как объяснила заведующая отделением лучевой диагностики областного онкодиспансера Баян Чакенова, при лечении онкозаболеваний крайне важно наблюдать за состоянием пациента в динамике. Например, контрольные обследования после нескольких курсов терапии проводятся с интервалом в три-четыре месяца. Теперь врач может сопоставлять снимки, сделанные в разное время и даже в разных медучреждениях, отслеживая изменения и оценивая эффективность лечения.

Однако создание общего элект­ронного архива – лишь одна из составляющих проекта. Особое значение имеет внедрение ИИ в процесс диагнос­тики. Алгоритмы компьютерного анализа применяются прежде всего при исследовании органов грудной клетки и молочных желез. Программа изучает медицинское изображение и выделяет участки, в которых обнаруживает признаки возможных патологических изменений.

Баян Чакенова подчеркнула: система способна обращать внимание даже на очень небольшие образования размером около двух миллиметров. На экране врача подозрительная зона обозначается специальной отметкой, после чего специалист может изучить ее более внимательно. Подобные технологии особенно востребованы при обследовании большого количества пациентов. На одном снимке рентгенологу­ приходится оценивать множество анатомических структур, а некоторые изменения могут быть едва заметными. Компьютерный анализ помогает сосредоточить внимание на участках, которые требуют более тщательной оценки. Однако окончательное заключение в любом случае делает врач. Именно специалист оценивает обнаруженные программой изменения, сопоставляет их с другими данными и определяет, нуждается ли пациент в дополнительном обследовании.

К началу ноября электронный архив содержал более 60 тыс. исследований. Из них 34,9 тыс. изображений обработаны с применением ИИ. В 4 149 случаях алгоритмы обнаружили признаки, требующие повышенного внимания врачей.

С работой ситуационного центра телерадиологии ознакомился аким Павлодарской области Асаин Байханов. Глава региона отметил, что цифровые технологии успешно расширяют возможности врачей, ускоряют диагностику и позволяют получать консультации коллег независимо от расстояния. Он заверил, что власти региона и дальше продолжат поддерживать проекты, которые помогают своевременно выявлять заболевания и сохранять здоровье жителей Прииртышья.