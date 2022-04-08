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​​​​​​​Диагноз подтвержден
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Диагноз «сибирская язва» лабораторно подтвержден в Южном Казахстане.

25-летний житель Тюлькубасского района Туркестанской области накануне госпитализирован в инфекционный стационар с подоз­рением на сибирскую язву. По информации заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологичес­кого контроля Туркестанской области Бахытораза Елемесова, диагноз подтвержден лабораторно. Лечение молодой человек получает в инфекционной больнице, его состояние удовлетворительное.

За медицинской помощью мужчина обратился после того, как на безымянном пальце левой руки обнаружил язву. Врачи сразу предположили, что это может быть кожная форма проявления сибирской язвы. Заболевание это чаще всего проявляется на коже, но поражает не только отдельные органы, но и весь организм в целом.

Лабораторные анализы подтвердили предположение врачей. В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования выяснилось, что накануне заболевший разделывал, готовил и ел конину, которую ему передали из Тараза. Вместе с ним был еще один молодой мужчина, который практически сразу уехал в Кокшетау. Сейчас он также находится под контролем врачей и получает необходимое лечение.

Санитарные врачи напоминают, что возбудитель сибирской язвы не передается от человека к человеку. Источником инфекции служит больное животное, вот почему так важно, чтобы домашний скот своевременно прививали от опасных инфекций, не допуская их инфицирования и заболевания людей. Возбудитель сибирской язвы устойчив к внешней среде. Даже в почве споры хранятся сотни лет.

В Южном Казахстане 225 стационарных неблагополучных пунктов сибирской язвы и 392 очаговых скотомогильника, что только усиливает риск инфицирования непривитого скота.

Все, кто контактировал с заболевшими сибирской язвой, установлены и взяты под конт­роль и наблюдение санитарных врачей. По месту обнаружения заболевания проведены ветеринарные и противоэпидемио­логические работы.

По данным санэпидемиологов, в прошлом году в Туркестанской области зарегистрировано 7 случаев заболевания сибирской язвой.

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