​Диалог деловых женщин

Свежий выпуск
597
Елена Иванова

В нем также приняли участие представители НПП «Атамекен», Союза торговых палат и товарных бирж Турции, государственных органов и женского предпринимательского сообщества.

В своем приветствии Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что Президент Казахстана уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений между братскими государствами, которые насчитывают более 25 лет эффективного сотрудничества.

Госсекретарь акцентировала внимание на Послании Главы государства «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», нацеленном на успешную навигацию в новом мире – Индустрии 4.0. В этом направлении будут апробированы новые инструменты, направленные на цифровизацию предприятий. Важная роль при этом отводится женскому предпринимательскому сообществу.

Гульшара Абдыкаликова рассказала о проводимой в Казахстане государственной политике, направленной на повышение возможностей женщин. Сегодня 10,1% (43 чел.) женщин являются политическими госслужащими. В Парламенте представлены 33 женщины, или 22% от общего числа депутатов. 43% всех субъектов малого и среднего бизнеса возглавляют женщины, которые обеспечивают 31% (964 тыс. чел.) рабочих мест. Согласно Глобальному индексу конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «экономическое участие и возможности женщин», Казахстан занял 30-е место.

Государственный секретарь отметила, что в нынешнем году Казахстан празднует особый юбилей – 20-летие Астаны – символа независимости, воплощения идеи Нурсултана Назарбаева и результата труда всего казахстанского народа.

На форуме были презентованы инновационные бизнес-проекты женщин-предпринимателей, состоялся конструктивный обмен передовым опытом, обсуждены вопросы дальнейшего развития экономических и инвестиционных отношений между женскими бизнес-сообществами Казахстана и Турции.

Также на полях форума Гульшара Абдыкаликова провела встречи со спикером Парламента Турции Исмаилом Кахраманом, заместителем Премьер-министра Турции Хаканом Чавушоглу, министром по делам семьи и социальных политик Турции Фатма Бетюль Сайян Кая.

В ходе состоявшихся встреч были обсуждены текущее состояние казахстанско-турецких отношений и перспективы социально-экономического, а также культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщила пресс-служба Президента РК.

Популярное

Все
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Увеличить объем подачи питьевой воды в Актау обещают до конца ноября
Дорогу и возможности – молодым
Будущее детей родители связывают с новой школой
Легенда купеческой эпохи оживает в Петропавловске
Ни закупочных цен, ни субсидий
В Алматы прошел творческий вечер поэтессы и певицы Аксункар Акынбаба
Инновации и инклюзивность
В Петропавловске состоялась международная выставка голубей
Пришел в кино, а там...
«Казаханимация» запустила серию международных мастер-классов
Музыкальная машина времени
Урок мужества провели в Нацгвардии
Точки духовного притяжения
Молодое пополнение принимает присягу
Доля шутки
Музейный уголок
Ироническая сказка для взрослых
Итоговая проверка
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Строительство завода будет возобновлено
Макпал Жунусова пожаловалась на FlyArystan
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

Пришел в кино, а там...
Музейный уголок
«Казаханимация» запустила серию международных мастер-классов
Миллионы на подсветку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]