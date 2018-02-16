​Диалог деловых женщин

В нем также приняли участие представители НПП «Атамекен», Союза торговых палат и товарных бирж Турции, государственных органов и женского предпринимательского сообщества.

В своем приветствии Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что Президент Казахстана уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений между братскими государствами, которые насчитывают более 25 лет эффективного сотрудничества.

Госсекретарь акцентировала внимание на Послании Главы государства «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», нацеленном на успешную навигацию в новом мире – Индустрии 4.0. В этом направлении будут апробированы новые инструменты, направленные на цифровизацию предприятий. Важная роль при этом отводится женскому предпринимательскому сообществу.

Гульшара Абдыкаликова рассказала о проводимой в Казахстане государственной политике, направленной на повышение возможностей женщин. Сегодня 10,1% (43 чел.) женщин являются политическими госслужащими. В Парламенте представлены 33 женщины, или 22% от общего числа депутатов. 43% всех субъектов малого и среднего бизнеса возглавляют женщины, которые обеспечивают 31% (964 тыс. чел.) рабочих мест. Согласно Глобальному индексу конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «экономическое участие и возможности женщин», Казахстан занял 30-е место.

Государственный секретарь отметила, что в нынешнем году Казахстан празднует особый юбилей – 20-летие Астаны – символа независимости, воплощения идеи Нурсултана Назарбаева и результата труда всего казахстанского народа.

На форуме были презентованы инновационные бизнес-проекты женщин-предпринимателей, состоялся конструктивный обмен передовым опытом, обсуждены вопросы дальнейшего развития экономических и инвестиционных отношений между женскими бизнес-сообществами Казахстана и Турции.

Также на полях форума Гульшара Абдыкаликова провела встречи со спикером Парламента Турции Исмаилом Кахраманом, заместителем Премьер-министра Турции Хаканом Чавушоглу, министром по делам семьи и социальных политик Турции Фатма Бетюль Сайян Кая.

В ходе состоявшихся встреч были обсуждены текущее состояние казахстанско-турецких отношений и перспективы социально-экономического, а также культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщила пресс-служба Президента РК.