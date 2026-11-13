Диалог домбры и рояля: меломаны посетили необычный концерт в Алматы

Культура,Музыка
Дана Аменова
корреспондент

Программа музыкального вечера соединила казахскую музыку и мировую классику. 

Фото: МКИ

В Алматы состоялся концерт Qurmangazy & Piano с участием Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы и народной артистки Казахстана и пианистки Жании Аубакировой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

В программу вошли симфонический кюй «Кудаша-думан» Еркегали Рахмадиева, «Песня Данияра» Ильи Жаканова, «Ак сиса» Жаяу Мусы Байжанулы, песня «Гаухартас» Сегиз-Серы и симфония «Ре мажор» Макалима Койшыбаева, 100-летие которого отмечается в этом году. Дирижером оркестра выступил кавалер ордена «Құрмет» Абылай Тлепберген.



Жания Аубакирова исполнила «Легенду о домбре» Нагима Мендыгалиева и концерт для фортепиано с оркестром ля минор Эдварда Грига. Оркестр представил «Утро» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт».

Программа соединила казахскую музыку и мировую классику, показав возможности национального оркестра в сочетании с фортепиано.

#Алматы #концерт #оркестр #Жания Аубакирова

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