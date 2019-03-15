Как отметил председатель Мажилиса, Катар является важным партнером нашей страны на Ближнем Востоке. При этом Нурлан Нигматулин высоко оценил поддержку, оказанную Катаром Казахстану в первые годы независимости и в период строительства столицы Астаны.

Подчеркнув важность дальнейшего углубления и расширения казахстанско-катарского сот­рудничества, спикер Мажилиса акцентировал внимание на том, что особый импульс развитию взаимоотношений двух государств придали официальные визиты Президента Казахстана Нурсултана­ Назарбаева­ и эмиров Катара.

Нурлан Нигматулин также отметил схожесть стратегических целей двух государств, обозначенных в реализуемом в Казахстане плане по вхождению к 2050 году в тридцатку самых развитых стран мира, а в Катаре – программе «Катар вижн-2030», направленной на рост социального, гуманитарного и экономического направлений, а также защиту окружающей среды.

Говоря о торгово-экономичес­ком потенциале обеих стран, среди перспективных сфер спикер Мажилиса назвал финансовый сектор, сельское хозяйство, транспортно-логистическую и туристскую инфраструктуры.

Отдельное внимание на встрече уделено укреплению межпарламентских контактов. По мнению председателя Мажилиса, практика взаимных встреч групп по сотрудничеству и профильных комитетов содействует всестороннему обмену опытом законодательной работы.

Как отметил Нурлан Нигматулин, развитию диалога между парламентариями Казахстана и Катара способствовало бы и участие руководства Консультативного совета Катара в IV совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», проведение которого запланировано в сентябре текущего года в Астане.

В свою очередь Ахмед бен Али Абдуррахман Аль-Джамиль Аль-Тамими высоко оценил отношения между Казахстаном и Катаром, между руководством двух стран. Как отметил посол, Катар всегда с большим уважением относится к Президенту Казахстана

Нурсултану Назарбаеву,­ инициативам Главы нашего государства. При этом, по словам Ахмеда бен Али Аль-Тамими, Катар готов оказывать всестороннюю поддерж­ку Казахстану во всех сферах.