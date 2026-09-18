Диалог искусства и времени

В Государственном музее искусств им. А. Кастеева состоялось открытие юбилейной персональной выс­тавки, посвященной 80-летию Батимы Заурбековой – кавалера ордена «Отан», заслуженного деятеля культуры РК, лауреа­та Государственной премии им. Шокана Уалиханова, члена Союза журналистов РК. Ее многогранное творчество обращается к темам женственности, семейного очага, природы и национальной идентичности. Живопись, графика и монументальные гобелены позволяют проследить разные этапы ее творческого пути и стремление соединить традиционную культуру с современным художественным языком. Работы дополняют архивные фотографии и документы, а центральным образом, открывающим выставку, стал шанырак, символизирующий дом, семью и преемственность поколений.

По словам куратора выставки Алины Федорович, экспозиция предлагает посмотреть на творчество художницы с трех сторон.

– Мы начали с интеграции ее работ в постоянную экспозицию музея, где представлены лучшие образцы декоративно-прикладного искусства, показывая, в какой художественной среде формировалось творчество Батимы Заурбековой, ее истоки и то, что она переработала в своих произведениях, – рассказывает она. – Вторая часть выставки рассматривает творчество мастера в контексте европейских художественных течений, гуманитарных и философских идей XX века. Работы объеди­нены в небольшие группы, что позволяет увидеть их стилистическое разнообразие и провести параллели с другими направлениями искусства: разные задачи художников, культурный бэкграунд и школы приводят к интересным сходным пластическим результатам.

При этом речь не идет о прямом влия­нии или ученичестве. В работах Батимы Заурбековой видны переклички с европейским авангардом, в том числе с идея­ми органической культуры, а также с творчеством Владимира Стерлигова и Пауля Клее.

– Батима Заурбекова не была их прямой последовательницей и не училась у них. Она знала об их творчестве, но для нас важно другое – идея единства всего живого, которая пронизывает ее работы, – отметила Алина Федорович.

Эта линия особенно ярко проявляется в работе «Простор», где человек и окружающий его мир представлены как единая материя.

– В ней мы видим, что человек, окружающий его мир, жилище, животные, растения, ландшафт – все является час­тью одной материи. Форма там не имеет четких границ, она формируется окружающим пространством. Мы видим, как дышит материя, пространство, перетекая из одной границы в другую, – поясняет Алина Федорович.

По ее словам, третья часть экспозиции возвращает зрителя к традициям, но уже через темы женственности, красоты и семейного очага. Женские образы объединены под шаныраком, который становится символом продолжения рода и связи поколений. Особое место в экспозиции занимают гобелены, создание которых требует значительного времени и огромного труда.

– Это очень трудоемкий процесс, на который уходит до нескольких месяцев работы. И надо сказать, что Батима

Заурбекова первые 25 лет своей творчес­кой деятельности, как рассказала мне ее дочь, делала все свои работы сама, без помощников. Это невероятно, – продолжает искусствовед.

К слову, при подготовке к выставке семья художницы передала музею работу «Межсезонье», которую Батима Заурбекова создала из войлока специально для экспозиции. Эта работа позволила увидеть, насколько разнообразен художественный язык Батимы Заурбековой.

– Мы видим очень много стилей: художник через какие-то пластические решения постоянно искал выход своим творческим идеям. Работа над этой выс­тавкой – очень творческий процесс. Мы благодарны за возможность приобрести этот опыт, – говорит Алина Федорович.

Название выставки – «Нити наследия» – отражает не только технику художницы, но и идею связи прошлого и настоящего. По словам куратора, нити – это мысленные и творческие связи:

– Нам важен не сам предмет, а соединение двух линий, которые образуют узел. Если их расплести, исчезает и сам предмет нашего рассмотрения. Наследие при этом понимается не как груз прошлого, а как традиции и идеи, которые человек развивает и дополняет собственным опытом. Связь человека с прошлым, природой и обществом стала одной из ключевых тем выставки.

К слову, к нынешней экспозиции подготовлены три книги: каталог выставки и два отдельных издания о художнице. Говоря о значении творчества Батимы Заурбековой для декоративно-прикладного искусства Казахстана, Алина Федорович подчеркнула ее большой вклад в становление и развитие гобеленового искусства.

– Она невероятно много сделала для этого направления. И главное – все буквально своими руками, последовательно создавая одну работу за другой, исследуя и развивая технику, – резюмировала куратор выставки.