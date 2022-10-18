Диалог о налогах

Насущные вопросы налогообложения обсудили эксперты и представители бизнес-сообщества.

Обмен мнениями состоялся в ходе прямого эфира на фейсбук-аккаунте НПП «Атамекен». Как отметил заместитель председателя правления палаты Тимур Жаркенов, акцент Президента страны Касым-Жомарта Токаева на налоговых вопросах – важный сигнал для всего бизнеса.

– Сейчас государство готово уделять больше внимания проб­лемам предпринимательства. Необходимо воспользоваться этой возможностью, чтобы озвучить трудности, которые мешают казахстанскому бизнесу развиваться, – отметил он, открывая обсуждение.

Каким должен быть новый Налоговый кодекс? Что необходимо изменить в налоговой политике, чтобы бизнес постоянно не лихорадило? Вопросы не простые. При этом, как считает председатель регионального совета НПП «Атамекен» по Алматы Максим Барышев, прежде чем вводить изменения, необходимо провести анализ всех налогов и других обязательных платежей на предмет их собираемости, определить, кто плательщики и как налоги администрируются.

– Есть такие налоги, адми­нистрирование которых обходится дороже, чем собранная сумма, – пояснил он.

Эксперт также предложил ­сократить количество налогов и других обязательных платежей в бюджет и внедрить налоговый кэшбэк, чтобы казахстанцы могли получать бонусы за свои фискальные чеки на свой же налоговый кошелек, а затем ими оплачивать другие налоги.

Другое предложение бизнеса – объединить шесть видов платежей в единый налог с заработной платы.

О проблеме налогового администрирования заявил председатель правления СРО ОИПиЮЛ «Казахстанская ассоциация налоговых консультантов» Сакен Карин. В Налоговом кодексе, по его словам, предусмотрен принцип добросовестности налогоплательщика, аналогичная презумпция добросовестности предпринимателя есть в Предпринимательском кодексе. Между тем сегодня вся система налогового контроля построена на том, что налогоплательщик должен доказывать отсутствие у него нарушений.

Как показала статистика, в период пандемии в 2020 году предпринимателям было направлено более 240 тыс. уведомлений камерального контроля. Половина из них возвращена с пояснением, то есть фактически не было выявлено нарушений, проинформировал эксперт. Данную проблему, по его мнению, можно решить путем улучшения качества сис­темы управления рисками.

– Не секрет, что эта система подвергается большой критике. Она частично конфиденциальна и противоречит действующим нормам Предпринимательского кодекса. Систему необходимо дорабатывать, привлекая к работе профессиональных аудиторов, адвокатов, налоговых консультантов. Тогда будет меньше споров с налоговыми органами, а качество исполнения налоговых обязательств улучшится, – отметил Сакен Карин.

Как рассказала советник председателя Ассоциации общественного питания РК Вероника Нурпеисова, рестораторы от нового Налогового кодекса ожидают освобождения отрасли от НДС. По ее словам, проблема заключается в том, что у них практически нет входящего налога на добавленную стоимость, и НДС поступает как налог с продаж. В таком случае у предпринимателей остается один выход: повышать цены.

– А это мы сделать не можем, так как экономическая составляющая сегодня лучше не становится. Поэтому начинаем дробить бизнес: если раньше у нас было два-три юридических лица на один ресторан, то сейчас цифра удваивается, и количество бухгалтеров, которых мы нанимаем на такое количество юрлиц, также растет, – отметила она.

Генеральный директор ТОО «Астана-Нан» Ырысбек Исаев подчеркнул, что зачастую предпринимателям приходится бороться не с конкурентами, а с законодательством. По его словам, на рынке вместо пяти заводов-производителей пестицидов осталось два, которые регулярно оплачивают налоги, но поддерж­ки при этом не получают.

– В этом году к нам обратились крестьяне, так как их партнеры-импортеры, сославшись на сложности, не исполнили своих обязательств. Мы пошли навстречу: увеличили производство на 80%, наняли дополнительный штат сотрудников. Но государство снова ввело субсидии на импорт пестицидов, тем самым убивая отечественное производство, – посетовал спикер.

Вернуть дифференцированный возврат НДС на сырье и готовую продукцию предложил президент Союза зернопереработчиков Казахстана Алихан Талгатбек.

– Это хороший и действенный инструмент, чтобы стимулировать переработку сырья, которое добывают в стране, и экспортировать уже переработанную продукцию. Его, к сожалению, в действующем Налоговом кодексе нет. На протяжении 5–6 лет мы говорим о том, что сырье уте­кает из страны. Экономика на сегодняшний день построена так, что выгоднее экспортировать именно сырье, – сказал Алихан Талгатбек.

В ходе встречи эксперты и предприниматели обменялись мнениями и о том, какие налоговые меры могут быть предус­мотрены в законодательстве для упрощения работы малого и микробизнеса.