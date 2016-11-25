​Диалог о перспективе

– Многие из присутствовавших в зале хорошо знают друг друга: северяне активно и планомерно развивают деловые связи с приграничными российскими регионами, ежегодно обмениваются делегация­ми, – отметил в приветственном слове аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов.

Эффективность взаимодействия привлекательна, на сей раз закрепить имеющиеся и наладить новые связи, завязать полезные знакомства приехали бизнес-леди из Курганской, Омской, Тюменской областей РФ, а также из Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областей РК. О том, насколько большое практическое значение имеет эта встреча, можно судить по тому, что модератором мероприятия выступила заместитель председателя Национальной компании по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Елена Тарасенко. Также в работе форума приняли участие советник посольства РФ Елена Лысенко, сенатор Ольга Перепечина, представители министерств и ведомств, курирующих интеграционные и инвестиционные процессы.

Принятые в нашей стране за 25 лет законодательные акты обеспечили женщинам полное равенство во всех сферах жизни, сегодня они играют все более видную роль в представительных и государственных органах, смело берутся вести бизнес и, как правило, успешно. Не случайно Глава государства неоднократно отмечал, что там, где руководящие позиции занимают женщины, всегда больше порядка, надежности.

Евразийский экономический союз снял барьеры на пути межгосударственного сотрудничества, придав дополнительный импульс развитию национальных экономик и повышению уровня жизни граж­дан. Благоприятными условиями активно пользуются женщины-предприниматели, возглавляющие 44,2% предприятий в сфере малого и среднего бизнеса, а качество их продукции можно было оценить на развернутой тут же выставке продуктов питания, товаров повседневного спроса, одежды под маркой «Сделано в Казахстане».

На панельных сессиях бизнес-леди детально обсудили открывшиеся перед ними возможности с законодательной точки зрения и тенденций спроса, конкретные направления развития туризма на приграничных территориях Казахстана и России, механизмы расширения деловых связей, начиная с первичного уровня – в формате «от села к селу». Примечательно, что в ходе диалога никто не сетовал на проблемы, речь шла лишь о планах и перспективах реализации совместных проектов.