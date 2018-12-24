​Диалог о цифровой вселенной

На хакатоне в Астане обсуждены возможности интеграции сети IT-центров партии «Нұр Отан» с технопарком Astana Hub.

В рамках хакатона «IT-центры – маяки знаний» молодые представители казахстанского IT-сообщества обсудили с кураторами проектов партии «Нұр Отан», руководством госорганов, бизнес-ассоциаций и международными экспертами подходы по интеграции деятельности региональных IT-центров с технопарком Astana Hub, а также формат дальнейшего развития проекта.

Как напомнил, открывая встречу, секретарь партии Илья Теренченко, Президент в ходе недавнего телемоста подчеркнул, что вклад программы «Цифровой Казахстан» в развитие экономики страны может составить 30%.

– Проектный подход – одна из методических основ нашей партийной программы, – сказал Илья Теренченко. – Сегодня «Нұр Отан» реализует 20 проектов, из которых пять – в сфере цифровизации. Один из них – «Подготовка IT-специалистов». Он станет для страны своего рода «маяком знаний» в области цифровой грамотности. В республике уже функционируют 24 IT-центра, и каждый из них играет большую роль в своем регионе.

Партийный проект «Подготовка IT-специалистов» стартовал в нынешнем году. Его задача – обучение на базе региональных центров информационных технологий востребованных профессионалов нового поколения, креативных, умеющих находить современные решения в сфере IT.

Также в рамках проекта планируется подготовка пула IT-кураторов, создание цифровых ресурсов для обучения населения работе с порталом «электронного правительства» и иных ресурсов, предоставляющих государственные и другие услуги.

Кроме того, одна из задач проекта – применение современных методик и технологий в IT-сфере для трансляции государственных задач и продвижения общественных ценностей с охватом всех категорий населения, в том числе посредством онлайн-опросов, вебинаров и других вариантов использования цифровой среды.