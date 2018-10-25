​Диалог о жизни и искусстве

Работы для выставки «Мы – ваши современники!» в Центральном государственном музее предоставлены галереей Аrtspacekz. Ее директор Эльмира Ахметова говорит о творчестве талантливых мастеров как о совокупности различных видов и жанров искусства, которые однозначно сложно классифицировать.
– В искусстве XXI века смешиваются самые разные течения, их подача порой может быть неожиданной, как в этой экспозиции, – уверена Эльмира Ахметова.
Произведения Абдуахата Муратбаева, написанные в необычном для живописи «лоскутном» стиле, удивляют, восхищают и дарят праздничное настроение. Можно увидеть его яркие живописные работы, где казахские национальные образы гармонично сочетаются с модернизмом. Каждая деталь на картинах важна и имеет значение. Автор считает, что «истинные ценности – это то, что нас окружает, и мы должны бережно относиться друг к другу, к природе, тогда она ответит нам взаимностью».
Полотна другого участника выставки – Зульхайнара Кожамкулова – отличаются глубоким философским смыслом, его волнует извечная тема любви и, конечно, любовь к своей стране. Он свободно владеет живописными приемами, благодаря которым ему удается представить тонкие психологические оттенки, глубины духовной жизни человека. Кисти Зульхайнара принадлежат портреты таких выдающихся людей Казахстана, как Президент страны Нурсултан Назарбаев, Бауыржан Момышулы, Олжас Сулейменов, а также звезд казахской эстрады и кино. Среди них – Шакен Айманов, Шамши Калдаяков, БибигульТулегенова, Роза Рымбаева, Батырхан Шукенов. Художник изобразил своих героев в резких линиях, ярких контрастных цветах.
– Это герои ХХ века – века, в котором мы выросли. Эти люди много значат для меня и нашей страны, – объясняет Зульхайнар Кожамкулов.
В каждом произведении самобытных мастеров – стремление к свободе в изображении предметов, лиц, событий, что приводит к разнообразной игре живописных форм, символизирующих гармонию и одновременно непостижимость мира. И каждая картина словно приглашает к диалогу о жизни и искусстве.