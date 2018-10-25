​Диалог о жизни и искусстве

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Раушан Шулембаева, Алматы

Работы для выставки «Мы – ваши современники!» в Цент­ральном государственном музее предоставлены галереей Аrtspacekz. Ее директор Эльмира Ахметова говорит о творчестве талантливых мастеров как о совокупности различных видов и жанров искусства, которые однозначно сложно классифицировать.

– В искусстве XXI века смешиваются самые разные течения, их подача порой может быть неожиданной, как в этой экспозиции, – уверена Эльмира Ахметова.

Произведения Абдуахата Муратбаева, написанные в необычном для живописи «лоскутном» стиле, удивляют, восхищают и дарят праздничное настроение. Можно увидеть его яркие жи­вописные работы, где казахские национальные образы гармонично сочетаются с модернизмом. Каждая деталь на картинах важна и имеет значение. Автор считает, что «истинные ценнос­ти – это то, что нас окружает, и мы должны бережно относиться друг к другу, к природе, тогда она ответит нам взаимностью».

Полотна другого участника выставки – Зульхайнара Кожамкулова – отличаются глубоким философским смыслом, его волнует извечная тема любви и, конечно, любовь к своей стране. Он свободно владеет живопис­ными приемами, благодаря которым ему удается представить тонкие психологические оттенки, глубины духовной жизни человека. Кисти Зульхайнара принадлежат порт­реты таких выдающихся людей Казахстана, как Президент страны Нурсултан Назарбаев, Бауыржан Момышулы, Олжас Сулейменов, а также звезд казахской эстрады и кино. Среди них – Шакен Айманов, Шамши Калдаяков, БибигульТулегенова, Роза Рымбаева, Батырхан Шукенов. Художник изобразил своих героев в резких линиях, ярких контрастных цветах.

– Это герои ХХ века – века, в котором мы выросли. Эти люди много значат для меня и нашей страны, – объясняет Зульхайнар Кожамкулов.

В каждом произведении самобытных мастеров – стремление к свободе в изображении предметов, лиц, событий, что приводит к разнообразной игре живописных форм, символизирующих гармонию и одновременно непостижимость мира. И каждая картина словно приглашает к диалогу о жизни и искусстве.

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