Статьи Диалог открыт Марина Пархоменко

Ученые одними из первых откликнулись на этот призыв и со свойственной им скрупулезностью уже разрабатывают, выдвигают предложения по дальнейшей демократизации общества.



На заседании «круглого стола» в Институте истории государства Министерства образования и науки «О новом соотношении ветвей государственной власти в Республике Казахстан» своими мыслями, предложениями поделился известный ученый-правовед, один из разработчиков Конституции 1995 года, главный научный сотрудник ИИГ, кандидат юридических наук Еркеш Нурпеи­сов. Он подчеркнул, что инициатива Президента по перераспределению власти является большим шагом в сторону демократизации, это важный диалог между гражданским обществом и государством.



– Путь демократизации в разных странах проходит по-разному, – отметил ученый. – В европейских странах процесс подталкивало возникновение рыночных отношений. Так и мы прыгнули в поезд капитализма на полном ходу и параллельно с экономическими проводили политические преобразования. Достичь тех демократических ценностей, к которым европейские страны шли столетиями, за 25 лет очень сложно. Тем не менее сейчас, когда есть определенные достижения в экономике, пришло время обсудить в открытом диалоге проект изменений в Конституцию всем тем, кто заинтересован в судьбе Казахстана.



Участники «круглого стола» выразили единодушное мнение по поводу того, что Президент должен сосредоточиться именно на стратегических вопросах развития государства, не отвлекаясь на аспекты тактического плана в социально-экономической сфере. За Президентом останутся внешнеполитическая деятельность, госбезопасность и обороноспособность страны, роль верховного арбитра между ветвями власти.



– Мы говорим: Президент – арбитр между тремя ветвями власти, это словосочетание часто используется, но дальше даже сами юристы весьма сумбурно представляют, каким образом функция арбит­ра выполняется. Статья 40 Конституции гласит о том, что Президент обеспечивает согласованные действия всех ветвей власти, против этого ни у кого возражений нет. Это доказано практикой. Но теперь вопрос: каким образом Глава государства выступает арбитром? Мне представляется, что роль арбитра должна быть обеспечена, к примеру, правом Президента на рос­пуск Парламента, и это право прописано в статье 63 Конституции. Но там не прописано, на каких основаниях может быть произведен роспуск, – конкретизировал Еркеш Нурпеисов.



Ученый считает, что только одно основание должно иметь место – это наличие непреодолимых противоречий между палатами Парламента либо между Парламентом и Правительством, и тогда Президент принимает решение либо распустить, либо прекратить досрочно его полномочия. Других оснований для роспуска Парламента не должно быть.



Участники встречи обсуж­дали и другие вопросы, касающиеся исполнительной, судебной власти. Директор Института истории государства Аяган Буркитбай, резюмируя, отметил, что от правильно расставленных акцентов будет зависеть, насколько реформа удастся и насколько эффективной будет работа всех ветвей власти.

