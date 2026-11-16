Диалог по актуальным вопросам торговой отрасли провели в партии «Әділет»

По итогам заседания были достигнуты конкретные договоренности с учетом интересов всех сторон, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу партии

Фото: партия Әділет

Снизить налоговую нагрузку на продукты, дать предпринимателям больше времени на подготовку к цифровой маркировке и расширить присутствие казахстанских товаров в магазинах. Эти вопросы стали главными на встрече бизнеса и государственных органов, которая состоялась на площадке Делового совета партии «Әділет». По итогам заседания были достигнуты конкретные договоренности с учетом интересов всех сторон.

Открывая обсуждение, заместитель председателя партии «Әділет» Эльдар Жумагазиев отметил, что вопросы развития торговли напрямую связаны с задачами, обозначенными Президентом в Послании народу Казахстана, - сдерживанием инфляции, повышением доходов населения и поддержкой отечественного производства. По его словам, торговля напрямую влияет на повседневную жизнь людей - от стоимости продуктов до занятости и доходов. Поэтому важно, чтобы голос предпринимателей был услышан, а инициативы отрасли получали предметное рассмотрение.

«Деловой совет создан для прямого диалога бизнеса и государства. Наша задача - не просто выслушать предпринимателей, а вместе с профильными ведомствами прорабатывать решения, которые помогут развивать отечественное производство, защищать внутренний рынок и создавать условия для добросовестной конкуренции», - отметил он.

Одной из главных тем стала инициатива бизнеса снизить налог на добавленную стоимость (НДС) с 16% до 10% на социально значимые продукты. По словам председателя Отраслевого совета по вопросам торговли Эльбеги Абдиева, продукты питания занимают более 55% расходов казахстанских семей, поэтому снижение ставки могло бы поддержать покупателей и смягчить влияние продовольственной инфляции.

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что ведомство готово рассматривать инициативу, однако для этого необходимы детальные расчёты и оценка последствий для бюджета, производителей и потребителей.

«Важно оценить, как изменение ставки отразится на бюджете, производителях, потребителях и конечных ценах. Без такого анализа принимать решение преждевременно», - подчеркнула она.

Заместитель председателя партии Эльдар Жумагазиев подчеркнул, что на площадке Делового совета будет оперативно создана рабочая группа, которой предстоит провести необходимый анализ и детально проработать инициативу.

«Вопросы торговли затрагивают многие сферы и аспекты нашей жизни. Поэтому каждую инициативу необходимо рассматривать с учётом интересов экономики страны в целом. Торговля имеет особую социальную значимость, поскольку в этой сфере задействовано большое количество представителей малого и микробизнеса. Вместе с тем нельзя забывать о необходимости цивилизованных подходов, прозрачности, безопасности граждан и сохранения занятости», - отметил Эльдар Жумагазиев.

Ещё одна тема, вызвавшая активное обсуждение, - цифровая маркировка одежды. Её запуск запланирован на 1 декабря, однако предприниматели считают, что не успевают подготовиться к установленному сроку: необходимо закупить оборудование, автоматизировать учёт и перестроить рабочие процессы.

«Мы не выступаем против маркировки. Она необходима для защиты рынка от контрафакта и поддержки добросовестных предпринимателей. Вместе с тем бизнесу необходимо время, чтобы подготовиться к новым требованиям. Благодарим партию за возможность быть услышанными. Бизнес-сообщество готово активно участвовать в работе созданной рабочей группы, представить дополнительную аналитику и необходимые обоснования. До сегодняшнего заседания у нас не было площадки для конструктивного и прямого диалога», - отметил Эльбеги Абдиев.

Айжан Бижанова подтвердила, что министерство готово обсуждать перенос сроков маркировки. При этом важно выработать реалистичный график, который позволит предпринимателям подготовиться к новым требованиям с учётом особенностей разных товарных категорий. Позиции бизнеса по этому вопросу будут учтены при дальнейшей проработке.

Ещё одной темой стало продвижение казахстанских товаров. Участники предложили создать единый перечень отечественных производителей с информацией об ассортименте и объёмах выпуска, а также расширить представленность местной продукции в торговых сетях. Представители малого бизнеса, в свою очередь, подняли вопросы работы магазинов у дома и регулирования торговой надбавки на социально значимые продукты.

В обсуждении также приняли участие депутаты Курултая, представители государственных органов, бизнес-ассоциаций и крупных торговых сетей. Они обменялись мнениями о действующих мерах регулирования и предложениях по поддержке отечественного бизнеса.

По итогам встречи Деловой совет партии «Әділет» продолжит системную работу по проработке инициатив предпринимателей совместно с профильными государственными органами. В ближайшие дни на площадке партии состоится серия рабочих встреч с участием представителей бизнеса, в рамках которых предложения отрасли будут детально изучены и доработаны для последующего направления в профильное министерство.