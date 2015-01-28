Диалог поколений Свежий выпуск 592 Чингиз ТАШЕНОВ

Организаторами встречи, проведенной в форме диалога поколений, выступили Молодежный ресурсный центр и акимат Кокшетау. Ребята задали ветеранам множество вопросов, касающихся фронтовых будней. Отвечая на них, участники боевых сражений призывали мальчишек и девчонок беззаветно любить Родину и верно служить ей.

Встреча проходила в день, когда ветерану войны Оспану Садуасулы Жусуп исполнилось 90 лет. В качестве подарка организаторы вручили юбиляру денежный сертификат. А ребята подготовили для него праздничную концертную программу, финальным аккордом которой стало общее фото на память.