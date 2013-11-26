Диалог поколений

Пообщаться с активной столичной молодежью во Дворце Независимости пришли депутат Мажилиса Парламента РК, Халы? ?аhарманы Бакытжан Ертаев и депутат Мажилиса Оразгуль Асангазы.

Гости мероприятия рассказали молодым астанинцам о своих встречах с Президентом, о совместной работе с ним, о том, какие советы в свое время получили от Елбасы. Они также ответили на вопросы молодых людей, которые, в частности, интересовались личными качествами Главы государства, спрашивали гостей, какой должна быть молодежь страны, чтобы добиться больших вершин.

В рамках мероприятия участникам был продемонстрирован фильм в формате 4D о Первом Президенте страны.

Лилия СЫЗДЫКОВА