Диалог получился конструктивным Колонку подготовил Дулат МОЛДАБАЕВ

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев затронул вопросы обмена опытом в области ведения боевых действий подразделениями Сухопутных войск, а также наиболее эффективных способов применения их в различных видах боя. Генерал-майор Чжань Цзяньшэн отметил, что Казахстан и его Вооруженные силы стремительно развиваются. Кроме того, он акцентировал внимание на высоком профессионализме казахстанских воинов, с которыми неоднократно встречался на учениях, проводимых в рамках Шанхайской организации содружеств.

На боевом дежурстве

Передислоцированные из Алматы в Астану авиаторы заступили на круглосуточное бое­вое дежурство. Для военнослужащих Главного коман­дного пункта Сил воздушной обороны ВС РК – это событие особой важности и большая гордость. Воздушные операторы днем и ночью ведут радиолокационный, диспетчерский, метеорологический контроль, обеспечивают соп­ровождение воздушных судов.

– Силы воздушной обороны – это наиболее мобильный и технически оснащенный вид Вооруженных сил, – сказал первый заместитель главнокомандующего СВО – начальник главного штаба генерал-майор Марат Уашпаев, выступая на торжественном построении перед личным составом Главного командного пункта СВО.

Отметив при этом, что будни военнослужащих Главного командного пункта наполнены напряженной боевой учебой, полетами авиации и учебными стрельбами войск ПВО, а главной задачей является несение боевого дежурства, обес­печение защиты наших воздушных рубежей.

Концерт от уланов

Событием для пациентов «Республиканского детского реабилитационного центра» стал концерт, поставленный силами воспитанников Республиканской школы «Жас улан» имени Халық Қаhарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Дети с удовольствием хлопали в ладоши, а медперсонал оценил исполнительский уровень и жанровое разнообразие программы.

– Видно, что юным артистам не впервой выс­тупать, но к этому концерту уланы подошли с особым старанием. И мы тоже не остались в долгу, каждое выступление награждалось громкими аплодисментами, – поделилась старшая медсестра Зинаида Карабанова.

Особые симпатии у маленьких пациентов вызвали песни «Астана», «Туған жер», «Мир вам, люди!», исполненные уланами Чингизом Мейрамовым, Ержаном Жетесовым, Мади Рыспаевым, Алибеком Медетовым.





