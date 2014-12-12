Диалог получился конструктивным

Колонку подготовил Дулат МОЛДАБАЕВ
Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев затронул вопросы обмена опытом в области ведения боевых действий подразделениями Сухопутных войск, а также наиболее эффективных способов применения их в различных видах боя. Генерал-майор Чжань Цзяньшэн отметил, что Казахстан и его Вооруженные силы стремительно развиваются. Кроме того, он акцентировал внимание на высоком профессионализме казахстанских воинов, с которыми неоднократно встречался на учениях, проводимых в рамках Шанхайской организации содружеств.
На боевом дежурстве
Передислоцированные из Алматы в Астану авиаторы заступили на круглосуточное бое­вое дежурство. Для военнослужащих Главного коман­дного пункта Сил воздушной обороны ВС РК – это событие особой важности и большая гордость. Воздушные операторы днем и ночью ведут радиолокационный, диспетчерский, метеорологический контроль, обеспечивают соп­ровождение воздушных судов.
– Силы воздушной обороны – это наиболее мобильный и технически оснащенный вид Вооруженных сил, – сказал первый заместитель главнокомандующего СВО – начальник главного штаба генерал-майор Марат Уашпаев, выступая на торжественном построении перед личным составом Главного командного пункта СВО.
Отметив при этом, что будни военнослужащих Главного командного пункта наполнены напряженной боевой учебой, полетами авиации и учебными стрельбами войск ПВО, а главной задачей является несение боевого дежурства, обес­печение защиты наших воздушных рубежей.
Концерт от уланов
Событием для пациентов «Республиканского детского реабилитационного центра» стал концерт, поставленный силами воспитанников Республиканской школы «Жас улан» имени Халық Қаhарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Дети с удовольствием хлопали в ладоши, а медперсонал оценил исполнительский уровень и жанровое разнообразие программы.
– Видно, что юным артистам не впервой выс­тупать, но к этому концерту уланы подошли с особым старанием. И мы тоже не остались в долгу, каждое выступление награждалось громкими аплодисментами, – поделилась старшая медсестра Зинаида Карабанова.
Особые симпатии у маленьких пациентов вызвали песни «Астана», «Туған жер», «Мир вам, люди!», исполненные уланами Чингизом Мейрамовым, Ержаном Жетесовым, Мади Рыспаевым, Алибеком Медетовым.


Популярное

Все
«Елимай» заряжен на победу
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Сердце Прометея
Преображается левобережье Сырдарьи
Готовы поспорить со знаменитыми курортами
Сними кино прямо из дома!
Диалог на фоне глобальных перемен
«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»
Развивать общее интеллектуальное пространство
У гвардейцев – особая роль
Прощай, школа!
Получили долгожданное жилье
Стабилизация цен достигнута благодаря крупным регионам
Цифровизация против барьеров
Спектакль «Лютый» – мощная метафора на стыке драмы и вестерна
В погоне за счастьем
Серебряная драма в Тиране
Определена повестка
Развитие туризма: Аида Балаева поручила усилить взаимодействие с регионами
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]