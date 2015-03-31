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Диалог ради мира и созидания
Лилия СЫЗДЫКОВА
Мероприятие организовано Гражданским альянсом Казахстана, центром аналитических исследований "Евразийский мониторинг" (Республика Казахстан), политологическим цент­ром "Север – Юг" (Российская Федерация), фондом развития "Институт евразийских исследований" (Российская Федерация) при поддержке государственного учреждения "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации", где и прошла встреча.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Баглан Майлыбаев.

В числе гостей форума были посол России в Казахстане Михаил Бочарников, депутаты Государственной Думы РФ Максим Шингаркин, Андрей Туманов, Роберт Шлегиль, известные ученые и общественные деятели Георгий Федоров, Виктор Барабаш, Николай Борисов, тележурналист Максим Шевченко. Стоит отметить, что с казахстанской стороны – не менее представительные участники: заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанов, депутаты Мажилиса Айкын Конуров и Айгуль Соловьева, директор РГУ "Қоғамдық келiсiм" при Президенте РК Наталья Калашникова, председатель РОО "Ветераны органов КНБ РК" Турсын Айжулов. Модераторами выступили президент ГАК Нурлан Еримбетов и исполнительный директор политологического центра "Север – Юг" Юлия Якушева.

Диалог получился насыщенным. Представители интеллигенции двух стран обсудили уникальную модель межнационального и межконфессионального согласия, которая успешно функционирует в стране уже 20 лет и стала своего рода национальным брендом, привлекающим внимание всего мира. Не оставили без внимания спикеры вопросы развития Казахстана, который успешно идет вперед как экономически сильное, политически стабильное государство.

– Казахстан является одной из самых успешных стран на пространстве СНГ. Перспективы Казахстана очень серьезные, для его процветания есть все основания, – отметил Р. Шлегиль.

Эксперты подчеркнули, что у казахстанской экономики большой запас прочности, чему прежде всего способствует новая экономическая политика "Нұрлы жол". Отмечалось также, что дальнейшая реализация Стратегии "Казахстан-2050" позволяет сохранить темпы динамичного развития экономики. Как подчеркнул М. Шингаркин, тот подход, который лежит в основе стратегий нашей страны, позволяет Казахстану в современном, динамически развивающемся мире сохранять свое центральное положение на огромном континенте.

Предстоящий 70-летний юбилей Великой Победы стал одной из ключевых тем форума, и именно ее обсуждению была посвящена состоявшаяся в рамках форума конференция "Память о Великой Отечественной войне – основа диалога поколений" с участием ученых Казахстана и России. На ней поднимались вопросы сохранения в неискаженном виде исторической памяти о событиях прошедшей войны, о важности Великой Победы как источника воспитания поколений и другие.

Каждый из спикеров отмечал важность организации подобных диалоговых площадок, для того чтобы народы Казахстана и России больше узнавали о реальной жизни друг друга, формировали объективную, неискаженную картину взаимного восприятия, укрепляли культурные и общественные связи. Поэтому неудивительно, что в ходе встречи был сделан логичный шаг – утверждена резолюция, в которой участники приняли решение учредить Форум интеллигенции Казахстана и России в формате постоянно действующей диалоговой площадки.

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