​Диалог ради согласия

Заместитель Председателя АНК и новый посол Азербайджана в ходе беседы обменялись мнениями относительно налаживания более тесного диалога и сотрудничества между странами в деле развития идей мира и согласия. Е. Тугжанов рассказал собеседнику о востребованности казахстанской модели межэтничес­кого согласия и выразил готовность делиться накопленным опытом. Он также отметил, что в Казахстане созданы условия для развития культуры всех этносов, действуют и азербайджанские этнокультурные объединения, которые являются одними из самых активных в стране.

В свою очередь Р. Маммадов отметил, что ему знакома работа ассамблеи, поэтому одну из первых своих встреч в качестве недавно назначенного в Казахстан посла Азербайджана он решил провести именно с представителями АНК. Он также обратил внимание, что в нашей стране живет много национальностей, среди которых и многочисленная азербайджанская диаспора. По словам дипломата, в 40–50 годы прошлого века более 300 тыс. азербайджанцев были переселены в Казахстан, а сегодня второе и третье поколения переселенцев по-прежнему живут здесь и составляют частицу казах­станского общества.

– Мы будем тесно сотрудничать с АНК, с институтом народного согласия, этнокультурными центрами, – подчеркнул посол. – Принято решение пригласить Ассамблею народа Казахстана в лице заместителя Председателя в Азербайджан в составе большой делегации для ознакомления с нашей ситуацией с малочисленными народами и обмена опытом. Соответственно будут взаимные визиты азербайджанских организаций.