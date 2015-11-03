​Диалог ради сотрудничества и прогресса

Для мирового сообщества жизненно важно определиться с дальнейшей судьбой планеты, используя для этого арсенал современных политических, экономико-технологических и духовно-нравственных инструментов. Такой симбиоз позволит сформировать целостную систему индустриально-инновационных и экологических принципов с выдвижением их на передний план современного мироустройства.



Мир находится в постоянном поиске форм и оптимальных условий для конструктивного диалога и партнерства на межгосударственном уровне. Это высокая трибуна ООН, цивилизационные, экономические, экологические, духовные конгрессы и конференции, медиафорумы и другое.



В будущем человечеству многое предстоит сделать в партнерстве. Важнейшими инновационными проектами могут стать, например, транспортно-логистическая магистраль Евразия – Америка (через Берингов пролив) и строительство канала от Каспия до Черного моря, который даст ряду стран возможность выхода на океанские просторы. Не потерял своей актуальности проект поворота сибирских рек на юг континента, реализация которого позволит спасти Арал.



Жизненно важной становится проблема качества питьевой воды.



Большой интерес мирового сообщества вызывает океаническое и морское дно, в том числе в Арктике, а также акватория Каспия, имеющая огромные запасы нефти и природного газа, которая может стать своеобразным «энергетическим клондайком» нашего века.



Энергетика будет играть особую роль. «Энергия будущего» – это инициатива, в рамках которой затрагиваются проблемы традиционной и возобновляемой энергетики.



Таким образом, объективные процессы трансформации стран в глобальную интегрированную систему, для которой возникают вызовы планетарного масштаба, требуют прежде всего определения горизонтов геополитической, экономической, правовой и духовной перспективы развития мира.



В целом можно прогнозировать, что интеграционные процессы партнерства будут априори только усиливаться, выходя в полной мере на континентальный и межконтинентальный уровень.



В мировом сообществе цивилизации и государства с разным историческим прошлым и культурным наследием, менталитетом и жизненным уровнем в той или иной степени взаимодействуют между собой. Потому представляется необходимым создание правового Документа глобального уровня, для которого «Декларация тысячелетия ООН» может стать главной отправной компонентой.



Как известно, все мировые религии в основном проповедуют одни и те же нравственно-этическиеи духовные ценности – любовь к человеку, терпимость, добро и справедливость. В этом контексте на основе единой общечеловеческой системы ценностей целесообразно и необходимо было бы приступить к созданию глобального свода, провозглашающего мир и духовное согласие между цивилизациями.



В далеком 1992 году в Рио-де-Жанейро впервые состоялась встреча на высшем уровне «Планета Земля». Ее участники приняли «Повестку дня на XXI век», для оценки продвижения которой в 1997 году Генеральная Ассамблея ООН провела специальную сессию РИО+5.



В 2002 году была проведена аналогичная конференция в Йоханнесбурге РИО+10 под названием «Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию».



В 2012 году в Рио-де-Жанейро состоялась Всемирная конференция ООН по устойчивому развитию глобального сообщества РИО+20 под названием «Будущее, которое мы хотим» с участием представителей 198 стран мира.



Результатом работы этого форума стал итоговый документ РИО+20. Одним из основных содержаний которого для достижения устойчивого экономического развития является переход мирового сообщества к «зеленой» экономике.



В целом концепция «зеленой» экономики поддержана более чем 70 государствами и 150 представителями крупного бизнеса. В ее реализации уже участвуют крупнейшие финансовые структуры мира – Всемирный банк, Банк Америка и другие.



Очередной Всемирный форум под эгидой ООН РИО+30 в перспективе состоится в 2022 году. В связи с этим предлагается обсудить возможность его проведения в Астане.



Каковы обоснования данного предложения?



Во-первых, Казахстан вышел на высокие позиции и рейтинги в современном мире. Эффективная политика нашей страны, ее впечатляющие достижения в сферах деятельности мирового сообщества, высокий авторитет и имидж позволяют претендовать на проведение таких знаковых событий. Во-вторых, инициатива Нурсултана Назарбаева по глобальной энерго-экологической стратегии стала базовой составляющей предложения ООН «Устойчивая энергетика для всех». Эта программа, по сути, является основным звеном для реализации в мире концепции перехода к «зеленой» экономике как основного ядра для создания условий устойчивости мирового сообщества. Сегодня невозможно представить себе экономику и социальную сферу без самого широкого использования энергетических ресурсов. И, в-третьих, первая Конференция ООН по устойчивому развитию, как известно, прошла в Европе, вторая – в Америке, третья – в Африке, четвертая – вновь в Америке. Логичным потому представляется проведение следующей конференции в Азии, где проживает в настоящее время более 60% людей от общего количества населения планеты.



На юбилейной 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Нурсултан Назарбаев выступил с рядом инициатив по трансформированию современного мироустройства на будущую перспективу. В числе его предложений – преобразование Экономического и Социального совета ООН в Совет глобального развития, принятие Всеобщей декларации по достижению мира, свободного от ядерного оружия. Наряду с этим казахстанский Лидер озвучил инициативу о созыве конференции на высшем уровне для подтверждения базовых принципов международного права и определения приоритетов всесторонней координации глобальных подходов к партнерству.



Кроме того, в поддержку инициативы ООН «Устойчивая энергетика для всех» в Астане в 2017 году состоится Всемирная выставка «ЭКСПО» на тему «Энергия будущего». На основе инфраструктуры выставки предлагается открыть Международный центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов. В этом же контексте логичным будет рассмотреть вопросы привлечения возможностей глобальных финансовых институтов с организацией мировой «зеленой» банковской системы.



Наряду с этим все данные предложения в полной мере могут стать составляющими концепции «Новое будущее», как шаги по реализации Плана глобальной стратегической инициативы-2045 к 100-летию ООН, предложенной Нурсултаном Назарбаевым.



Это придаст миру новый тренд развития на основе справедливого доступа всех цивилизаций и государств к мировой инфраструктуре, ресурсам и рынкам, а в целом – всеобщей ответственности за развитие человечества.



Таким образом, представляется целесообразным при формировании повестки дня Всемирного саммита РИО+30 включение кардинальных инициатив Президента Нурсултана Назарбаева, высказанных с высокой трибуны ООН, представляющих собой комплекс жизненно важных глобальных вопросов для всего мира.



Представляется логичным рассмотрение вопросов научных основ стратегии развития, прогноза и выявления новых угроз, опережающей корректировки для выхода мирового сообщества на траекторию эффективного взаимовыгодного партнерства.



На этапе подготовки к РИО+30, кроме того, представляется необходимым объединение интеллектуальных, материальных и организационных ресурсов, а также использование предложений стран-участников. Например, Казахстан может предложить результаты обсуждения прорывных идей, практических материалов на информационно-коммуникационной площадке инициативы G-global; реализацию инициатив и проектов по переходу к «зеленой» экономике, в том числе через дальнейшее развитие международного антикризисного плана; ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» станет одной из составляющих бренда Всемирного саммита, а павильоны выставки могут быть предоставлены для проведения подготовительных работ и затем собственно работы саммита. Кроме того, площадку ЭКСПО-2017 можно будет использовать для анализа на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН результатов 5-летнего срока итогового документа РИО+20 «Будущее, которое мы хотим».



Всемирный саммит РИО+30 («Астана-2022») можно было бы провести под эгидой «Новое будущее: строим вместе».



Выход из мирового системного кризиса возможен только инновационными прорывами, освоением базисных технологических укладов, которые определят в конечном счете конкурентоспособность продукции и услуг на мировом и внутренних рынках. Поэтому осуществляемые антикризисные меры необходимо дополнять масштабными интеллектуально-инновационными и финансовыми ресурсами.



Как известно, Казахстан и Россия в полной мере поддержали инициативу Китая «Экономический пояс Шелкового пути» и уже принимают систему мер для реализации такого инновационного проекта в современной интерпретации. Этапным вариантом формирования и реализации данного предложения вполне может стать автомобильная дорога Западная Европа – Западный Китай протяженностью 8 445 км (на территории РФ – 2 233, РК – 2 787, КНР – 3 425 км). Этот проект представляет собой трансконтинентальный коридор, который позволит беспрепятственно осуществлять транзит грузов от Атлантики до берегов Тихого океана и обратно.



Результатом выполнения такого совместного международного проекта может стать в первую очередь активизация инновационной деятельности стран ЕС, ЕАЭС, Китая и других государств. Кроме того, это позволит ознакомиться с историческим опытом, географическими аспектами и перспективами развития сотрудничающих стран в разных сферах, реализовать совместные инновационные проекты в рамках цивилизационного партнерства в мире.



Шагом в сторону практической реализации глобальных инициатив является предложение Президента Нурсултана Назарбаева о переформатировании ЕС, ЕАЭС и идеи об экономическом поясе Великого шелкового пути в интеграционный проект XXI века – «Большая Евразия», который может стать новым драйвером конкретного направления мировой экономики.



При реализации данной инициативы появляется уникальная возможность развития, кроме транспортно-логистических, ряда взаимосвязанных направлений и сфер – энергетических, аграрно-промышленных, информационных, научно-образовательных, туристических, духовно-культурных и так далее.



Таким образом, в мире диалога и партнерства цивилизаций выполнение совместных инновационных проектов станет базовой компонентой для продолжения формирования современных инфраструктурных отраслей, соединяющих крупнейшие государства евразийского континента. В таком контексте представляется логичным на основе комплекса интегрированных межгосударственных проектов разного направлений приступить к созданию глобального программного документа: «Мир цивилизаций XXI века: видение поколения».

