«Диалог религий» состоялся в Астане

Религии

Международный центр межконфессионального и межрелигиозного диалога организовал международную конференцию «Диалог религий: от духовного согласия к совместным действиям», приуроченную ко Дню духовного согласия в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Конференция объединила представителей государственных органов, депутатов Курултая Республики Казахстан, Қазақстан Халық Кеңесі, дипломатического корпуса, участников Съезда лидеров мировых и традиционных религий и его институтов, международных организаций, религиозных объединений и научно-экспертного сообщества.

Конференция стала площадкой не только для обмена мнениями, но и для обсуждения конкретных шагов по практической реализации трех международных документов, разработанных по поручению Главы государства Касым-Жомарт Токаева и в развитие Астанинской декларации мира – 2025: «Роль религий в борьбе с изменением климата», «Этический кодекс использования искусственного интеллекта в религиозной сфере» и «Хартия прав ребёнка с неизлечимым заболеванием». Документы определяют новые направления международного взаимодействия в вопросах защиты окружающей среды, нравственной ответственности при использовании искусственного интеллекта, охраны человеческого достоинства и поддержки наиболее уязвимых категорий населения. 

В своем выступлении председатель правления Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Гульсана Кожабай подчеркнула, что следующим важным шагом должно стать объединение усилий государственных органов, религиозных объединений и международных партнеров для практического воплощения положений этих документов. Гульсана Кожабай в качестве практических шагов анонсировала создание экспертных рабочих групп и начало разработки комплексной дорожной карты для системного продвижения выработанных принципов на международной арене.

Архимандрит Сергий Карамышев, благочинный Астанайского церковного округа Православной Церкви Казахстана, выразил поддержку инициативам Международного центра. В частности, он поддержал инициативу Центра по налаживанию сотрудничества с профильными университетами, экологическими организациями, медицинскими учреждениями и разработчиками платформ искусственного интеллекта для выработки конкретных шагов по практической реализации принятых документов.

Наиб-муфтий, заведующий отделом шариата и фетв ДУМК Сансызбай Курбанулы Шоканов особо подчеркнул стратегическую значимость выверенного государственного курса Президента Касым-Жомарта Токаева. По словам религиозного деятеля, последовательная и созидательная политика Главы государства служит мощным фундаментом для укрепления глобального мира и сохранения внутреннего согласия. 

В адрес участников конференции направили свои видеопоздравления участники XXIV Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий: заместитель Генерального Секретаря Англиканской общины, епископ по вопросам епископального служения Англиканской общины Джо Бейли Уэллс, глава Центрального департамента по делам мечетей и Священного Корана Министерства вакуфов Арабской Республики Египет, доктор Усама Фахри, глава Отдела Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Лоран Басанезе, секретарь по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, Исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России, священник Илия Кашицын. 

Профессор кафедры «Живопись и скульптура» Казахского национального университета искусств Лейла Махат подчеркнула особую роль искусства в формировании нравственных ценностей и общественного сознания. По ее словам, искусство отражает внутренний мир человека. Она также обратила внимание на связь между развитием искусства и снижением уровня насилия и предложила активнее использовать возможности искусства для продвижения идей мира, духовного согласия.

Поздравляя казахстанцев с днём духовного согласия, участники конференции назвали этот день фундаментальным символом единства страны. Они заявили, что именно взаимное уважение и мирный диалог культур и религий остаются главным достоянием и залогом стабильности Казахстана.

По итогам обсуждения участники пришли к консенсусу: необходимо решительно перейти от декларации намерений к их практическому воплощению. В качестве стратегических приоритетов первого этапа утверждены четыре ключевых вектора: масштабное информационное продвижение, запуск совместных экологических инициатив, формирование культуры ответственного внедрения искусственного интеллекта и бескомпромиссная защита прав детей с неизлечимыми заболеваниями.

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