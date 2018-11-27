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​Диалог с «третьим сектором»
Ботагоз Искакова

Проведение подобных форумов позволяет неправительственным организациям, государственным органам, бизнес-сектору обмениваться лучшими практиками и вырабатывать общие подходы в решении актуальных задач.

О подготовке к VIII Гражданскому форуму Казахстана на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр общественного развития Сергей Коновалов.

– Прошедшие годы Гражданский форум развивался по модели, заложенной Президентом страны в 2005 году. За этот период была реализована концепция развития гражданского общества, осуществляется национальный план по взаимодействию с НПО. В соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов» созданы общественные советы – они функционируют уже 2 года. Но время не стоит на месте, и сейчас требуется комплексная перезагрузка законодательства. Неправительственные организации стали зрелыми, они активно участвуют в реализации большого массива мероприятий, – отметил вице-министр.

Он выразил уверенность, что предстоящий Гражданский форум станет собранием единомышленников и истинных сторонников Президента, тех реформ и начинаний, которые им предложены и проводятся в нашей стране.

В рамках подготовки к форуму проведено 17 региональных конференций во всех областях, 10 аналогичных республиканских мероприятий. Накопился большой массив информации с мест.

В течение 3 месяцев продолжался марафон региональных форумов «третьего сектора», отраслевых конференций. В их работе приняли участие около 3 тыс. НПО. Впервые в Казахстане создана коалиция сельских НПО на агрофоруме, прошедшем в октябре текущего года. Проведена конференция, которая раскрыла потенциал университетов в развитии и становлении гражданского общества.

– Мы увидели те резервы, те возможности, которые могут изменить подходы во взаимодействии с НПО. Самое главное – они являются не бременем для государства, а частью экономики и вносят свой вклад в подъем внутреннего валового продукта, – подчеркнул Сергей Коновалов.

Основной вопрос в повестке VIII Гражданского форума – обсуждение проекта Концепции развития гражданского общества на 2020–2025 годы. Период реализации синхронизирован со Стратегическим планом развития Казахстана до 2025 года.

Одна из главных тем форума – вопросы, связанные с реализацией Целей устойчивого развития, которые в 2015-м были приняты всеми странами – участницами ООН в качестве основной составляющей Повестки дня по устойчивому развитию до 2030 года. Они направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты, обеспечение равенства и благополучия. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. В июне 2019-го Казахстан представит в ООН Добровольный Национальный обзор, где будут отражены достижения страны в области реализации ЦУР.

В двухдневной работе форума в Астане примут участие 850 человек, из них 500 – делегаты из регионов. В числе участников – лидеры казахстанских и международных НПО, эксперты, представители государственных органов, депутаты Парламента РК, главы дипломатических миссий... В течение 2 дней будут действовать 35 площадок (тренинговые сессии, мастер-классы, сайд-ивенты, хакатон и так далее).

В рамках форума пройдут 5 панельных сессий: «Люди», «Планета», «Процветание», «Мир», «Партнерство», которые будут затрагивать соответствующие группы показателей, входящих в состав Целей устойчивого развития ООН.

Запланированы встречи с министрами социального блока (образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения), экономического (финансов, национальной экономики, сельского хозяйства), а также представителями правоохранительных органов и других ведомств.

В рамках форума представители НПО получат возможность принять участие в обсуждении актуальных тем, внести свои предложения и оказать содействие в решении конкретных задач и проблем общества. Также состоятся конференции международных доноров и социальных проектов «Я ВЕРЮ 2.0».

В завершение форума состоится торжественная церемония вручения премий НПО. 

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