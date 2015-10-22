Диалог, сближающий народы Свежий выпуск 534 Лилия СЫЗДЫКОВА

Надо сказать, что данное мероприятие Казахстан проводит в рамках своего председательства в Содружестве Независимых Государств в 2015 году. Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы напомнил слова Главы государства о том, что наша рес­публика с момента образования СНГ последовательно выступала и продолжает выступать за активизацию многостороннего сотрудничества между странами-участницами, в том числе и в культурно-гуманитарной сфере. Нынешний форум в Астане (к слову, казахстанская столица принимает его уже второй раз) посвящен таким важным вопросам, как общие ценности и диалог культур.

– Диалог культур – важная составляющая для сближения, взаимодействия и сохранения культурного наследия, а также совместного поиска эффективных мер для решения общих проблем современного мира. Именно гуманитарное сотрудничество является прочным фундаментом укрепления взаимопонимания между народами и культурами, – отметил А. Мухамедиулы.

Председатель правления МФГС Полад Бюльбюль оглы подчеркнул значение состоявшегося форума с точки зрения выстраивания новых связей между представителями науч­ной и творческой интеллигенции стран Содружества. Именно в рамках таких мероприя­тий высказываются новые идеи и завязываются контакты, благодаря которым нити сотрудничества между нашими государствами не прерываются, а развиваются и крепнут. Это тем более важно, что с момента образования СНГ успело вырасти поколение граждан, живущих, по сути, в своих нацио­нальных культурных и гуманитарных пространствах, и такого рода встречи дают возможность находить общий язык, формируют чувство общности и добрососедства.

– Мы очень рады, что первый «круглый» юбилей форума проходит именно на казахстанской земле, в вашей столице, потому что именно Астана является сегодня центром евразийского пространства, – подчеркнул П. Бюльбюль оглы.

Министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич и министр культуры Республики Армении Асмик Погосян также подчеркнули важность вовлечения в этот основанный на взаимо­уважении и сотрудничестве диалог молодежи, которая уже в ближайшем будущем будет формировать повестку дня культурной и гуманитарной сфер как на нацио­нальных уровнях, так и на межгосударственном.

– Сегодня нет, пожалуй, другой такой площадки в СНГ, где вопросы культуры и искусства, образования, молодежные проблемы обсуждались бы так остро, откровенно, как на этом форуме, где готовятся конкретные проекты, которые впоследствии реализуются, – высказал мнение сопредседатель правления МФГС Михаил Швыдкой.

Участники брифинга поблагодарили Президента Нурсултана Назарбаева и Казахстан как принимающую сторону за прекрас­ную организацию Х Форума научной и творческой интеллигенции СНГ в Астане.



