​Диалог цивилизаций

Спикер Сената Казахстана провел встречу с вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Председатель Сената высоко оценил плодотворный характер состоявшегося в сентябре 2017 года визита вице-президента Индонезии и вклад возглавляемой им делегации в успех Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане.

Касым-Жомарт Токаев назвал полезным обмен опытом между нашими странами в вопросах продвижения толерантности, диалога религий, культур и цивилизаций. В связи с этим он заявил о заинтересованности Казахстана в участии Президента Индонезии Джоко Видодо в работе предстоящего в октябре 2018 года Съез­да лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана.

Председатель Сената проинформировал индонезийскую сторону об осуществляемых в рамках Пяти социальных инициатив Главы государства реформах, направленных на дальнейшее улучшение благосос­тояния граждан страны, а также о модернизации политической системы и духовной жизни Казахстана.

В свою очередь Юсуф Калла подчеркнул, что в его стране придают большое значение визиту казахстанской делегации и рассчитывают на активизацию взаимодействия в таких сферах, как транспорт, логистика, инвестиции, финансы, туризм и культура.