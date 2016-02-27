​Диалог вести на равных

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Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Выступая на открытии зимней сессии, К. Токаев изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам деятельности ОБСЕ. Он акцентировал внимание на критической важности Минских соглашений и, в особенности, Комплекса мер по их выполнению для урегулирования кризиса в Украине. Спикер призвал все заинтересованные стороны уйти от конфронтационной риторики и приступить к реальным действиям, чтобы не допустить появления еще одного «замороженного» конфликта. К. Токаев также высказался в поддержку идеи о создании в рамках ПА ОБСЕ контактной группы по Украине.

Спикер Сената подчеркнул актуальность заложенного в Астанинской декларации ОБСЕ принципа единой и неделимой безопасности в условиях нарастания угрозы терроризма, ситуации на Ближнем Востоке, миграционного кризиса.

Он призвал ОБСЕ содействовать укреплению доверия между странами в интересах всеобщей безопасности, а также объединить усилия в целях создания по предложению Президента Нурсултана Назарбаева всемирной сети по противодействию терроризму.

– Чем меньше взаимного доверия и сотрудничества, тем больше возможностей получают террористы для подрыва морально-политической основы современной цивилизации, – отметил К. Токаев.

Глава Сената пригласил депутатов ПА ОБСЕ принять участие в парламентской конференции с участием представителей мировых и традиционных религий на тему «Религии против терроризма», которая состоится 31 мая текущего года в Астане.

– Казахстан приветствует договоренность между США и Россией о прекращении боевых действий в Сирии и призывает все вовлеченные стороны строго выполнять ее для защиты хрупкой стабильности в этой стране, – сказал председатель Сената.

Руководитель казахстанской делегации выразил несогласие с практикой блокирования парламентских делегаций в работе форумов ОБСЕ путем визовых ограничений, считая, что Парламентская ассамблея должна действовать в духе общего политического проекта. Спикер также подверг критике политику санкций, расшатывающих всю мировую экономику.

– Санкции – это прерогатива ООН, и они должны применяться в исключительных случаях, – заявил К. Токаев.

К. Токаев проинформировал парламентариев о реализации в Казахстане Пяти институциональных реформ Президента Нурсултана Назарбаева, а также о ходе избирательной кампании в Мажилис. Спикер подчеркнул, что «выборы будут открытыми и справедливыми, соответствовать национальному законодательству и международным стандартам».

В рамках пребывания в Вене казахстанские парламентарии проводят двусторонние встречи. Во время беседы с председателем Сената генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер подчеркнул важность взаимодействия с Казахстаном по всем актуальным вопросам повестки дня организации, в том числе ситуации в Центральной Азии, урегулирования конфликтов, противодействия транснациональным угрозам и продвижения диалога о европейской безопасности. Он также высказал намерение Секретариата ОБСЕ обеспечить вклад организации в проведение Международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

На полях сессии ПА ОБСЕ К. Токаев также провел встречи с председателем Государственной Думы России Сергеем Нарышкиным, спецпредставителем германского председательства ОБСЕ Гернотом Эрлером, главой парламентской делегации Швейцарии Филиппо Ломбарди и другими.

В программе визита казахстанских парламентариев в Вену значительное место занимают встречи с австрийским руководством. Президент Австрии Хайнц Фишер передал привет и наилучшие пожелания Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. По его словам, Казахстан – это стабильно развивающееся государство. Австрия и Европейский союз придают большое значение укреплению сотрудничества с Казахстаном. Он отметил, что в сложных международных условиях особая роль принадлежит таким государствам, как Казахстан, осуществляющим конструктивную внешнюю политику. Австрия, обладающая значительным опытом внедрения «зеленых» технологий, намерена принять активное участие в выставке «ЭКСПО-2017», сказал Х. Фишер.

Перспективы межпарламентских связей обсуждены на встречах К. Токаева с президентом Федерального совета Парламента Австрии Йозефом Заллером и президентом Национального совета Карлом-Хайнцем Копфом. По широкому кругу вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия казахстанские парламентарии во главе с К. Токаевым обменялись мнениями с представителями «Круга друзей Казахстана» в Австрии.

Председатель Сената К. Токаев также встретился с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Ласиной Зербо.

Визит казахстанской делегации, в составе которой сенаторы Икрам Адырбеков, Нуртай Абыкаев, Михаил Бортник, Ляззат Киинов, Дулат Куставлетов, продолжается.

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