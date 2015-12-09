​Диалог во имя прогресса

В издание включены выступления признанных религиозных и политических деятелей на съезде на тему «Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития». Как известно, наряду с ведущими представителями мировых конфессий в форуме приняли участие Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Король Иордании Абдалла II, Президент Финляндии Саули Ниинистё, руководители ОБСЕ, Альянса цивилизаций ООН, Организации исламского сотрудничества, ИСЕСКО, представители СМИ, религиозных и общественных организаций. Полное собрание материалов съезда, включая итоговую Декларацию, представлены в издании на казахском, русском и английском языках.

«Потребность в общении политиков и духовных лидеров в новом формате, как было очевидно из выступлений участников, назревала давно. Президент Н. Назарбаев инициировал диалог религии и политики, поскольку современная цивилизация уже не в состоянии дать положительный ответ на вызовы межконфессиональных и религиозно-светских отношений», – отметил в своем обращении к читателям издания руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев. «Религиозный саммит в Астане позволил выявить точки соприкосновения в подходах государственных деятелей и лидеров религий к самым острым проблемам современности. Эти совпадающие позиции были отражены в итоговой декларации, ставшей беспрецедентно содержательным документом не только в 12-летней истории данного форума, но и многих международных мероприятий, посвященных урегулированию кровоточащих конфликтов», – подчеркнул К. Токаев. Как отметил спикер Сената, участники съезда высказали убеждение, что с радикализмом невозможно бороться лишь силовыми методами, на передний план должны выйти просвещение, религиозная грамотность, вовлечение молодежи в активную социальную, политическую и экономическую жизнь.

К. Токаев напомнил, что на открытии форума казахстанский Лидер сформулировал «пять призывов», отражающих боль и надежды миллиардов людей по всему свету. Идеи и предложения главы Казахстана были поддержаны всеми участниками съезда и вошли в декларацию форума. Речь идет о прекращении военных конфликтов и объявлении перемирия, отказе от силовых методов решения политических противоречий, устранении пропасти недоверия между крупными державами. Глава государства также высказался за прекращение практики использования масс-медиа для разжигания межконфессиональной розни, а также объединение усилий религиозных и политических дея­телей для решения проблем нищеты, голода, эпидемий, безработицы, борьбы с последствиями природных стихий и техногенных катастроф.

«Съезд религиозных лидеров вышел на новый содержательный уровень, ведь духовные деятели не могут ограничиваться богослужением и проповедями, но в силу своего авторитета в состоянии участвовать в решении сложнейших проблем человечества. Приняв декларацию, духовные лидеры взяли на себя моральное обязательство прилагать силы для ее реализации. В этом состоит политическое значение религиозного саммита в Астане», – подчеркнул К. Токаев. Со своей стороны Казахстан, по мнению спикера, демонстрируя пример этнокультурного много­образия, будет продолжать предпринимать усилия для укрепления диалога во имя глобального мира и развития.

В издании не только рассказывается о содержании дискуссий и итогах съезда, но и передается необычная атмосфера астанинской встречи, запечатленная в красочных иллюстрациях.

Книга представляет собой полезный материал для всех интересующихся вопросами международной политики, межрелигиозных отношений и взаимодействия культур.

Кроме того, систематизированный материал является солидной основой для дальнейшей работы съезда. На июнь 2016 года запланировано очередное заседание секретариата съезда, в преддверии которого в Астане пройдет международная конференция «Религия против терроризма» с участием международных парламентариев, авторитетных религиозных деятелей и экспертов-религио­ведов.