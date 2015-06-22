Диалог запущен Свежий выпуск 613

По мнению К. Токаева, визит мексиканского сенатора означает запуск парламентского диалога между Казахстаном и Мексикой. Глава Сената рассказал о современном развитии Казахстана и планах по осуществлению пяти институциональных реформ Президента Нурсултана Назарбаева. Он призвал полностью использовать новые возможности казахстанско-мексиканского торгово-экономического сотрудничества в контексте функционирования Евразийского экономического союза и интеграционных объединений в Латинской Америке. К. Токаев пригласил мексиканские компании принять участие в Международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.

Г. Куэвас подчеркнула, что Мексика придает большое значение развитию всесторонних отношений с Казахстаном, свидетельством чему должно стать открытие мексиканского посольства в Астане в текущем году. Она также высказалась за укрепление межпарламентских связей как на двустороннем уровне, так и в рамках международных парламентских форумов. Говоря о своих впечатлениях от поездки в Казахстан, гостья особенно выделила важную роль нашей страны в региональном развитии, а также высокий уровень участия женщин в общественной жизни.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам противодействия терроризму и борьбы с наркотрафиком.



