Статьи Диалоги в пространстве и времени Валентина Фиронова

Диапазон тем, сюжетов, стилей и направлений экспозиции столь же широк, как и география стран-участниц. Знакомясь с выс­тавкой, нельзя не почувствовать удивительную полифонию современной отечественной живописи, гармонично сочетающуюся с зарубежными дискурсами.



Так и хочется сказать: «Поспешите в музей! Когда еще представится возможность увидеть вместе полотна таких мэтров, как Гани Бая­нова, Аскара Есдаулетова, Марата Бекеева, Шамиля Гулиева, Андрея Ноды, Владимира Григорьяна, Вячеслава Люй-Ко, Евгения Фридлина, Алексея Уткина, Нурлана Бажирова, Асемкул Бейбут, Татьяны Бариновой, Жаната Кошен, Нуржана Саутбекова, Марьям Ералиевой».



Как отметила куратор выставки, кандидат искусствоведения, профессор КазНАИ им. Т. Жургенова Ольга Батурина, Минис­терство культуры и спорта РК, инициируя необычный формат вернисажа, поставило перед организаторами сложную задачу – объединить представителей разных поколений, стилей и направлений.



– Нам важно было показать, – поясняет Ольга, – что арт-дала – это пространство не геогра­фическое, а ментальное, объединяющее представителей разных взглядов и возраста. А кроме того, их роднит высокий профессиональный уровень.



Впечатляет и состав кураторов. В отборе произведений участвовали такие именитые искусствоведы, как замдиректора ГМИ им. А. Кастеева Анжелика Акилбекова, доктор искусствоведения, декан факультета «Искусствоведения» Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина Светлана Грачева.



Немаловажно и то, что шедевры современных художников из Санкт-Петербурга Клима Ли, Александра Чувина, Хамида Савкуева, Константина и Екатерины Грачевых, Никиты Фомина, Олега Михайлова казахстанские зрители увидят впервые.



На выставке представили свои живописные произведения и другие известные художники: из США – Роза Алелашвили, из Италии – Кармине Барбаро, из Украи­ны – Андрей Копчак, из Грузии – Русудан Хизанишвили, из Узбекистана – Сардор Аллабергенов и Анвар Бахтеев, из Туркменистана – Ованезмухамед Маметнуров, из Кыргызстана – Джылдызбек Молдахматов, из Азербайджана – Елена Ахвердиева.



В полотнах этих мастеров обнажаются смыслы, проявляются ракурсы нашего времени, возникают новые образы человека и природы. В них причудливо переплетается внутреннее и внешнее отражение действительности, традиционное и современное, привычное и загадочное, явное и тайное, прозаическое и поэтическое.



Знакомишься с выставкой и понимаешь: космос культуры – безграничный, живой, полный энергии созидания. В нем сохраняются и продолжаются культурные коды и архетипы древности и современности. А привычные образы трансформируются и наполняются новыми смыслами.



