Диалоги в пространстве и времени

Диапазон тем, сюжетов, стилей и направлений экспозиции столь же широк, как и география стран-участниц. Знакомясь с выставкой, нельзя не почувствовать удивительную полифонию современной отечественной живописи, гармонично сочетающуюся с зарубежными дискурсами.
Так и хочется сказать: «Поспешите в музей! Когда еще представится возможность увидеть вместе полотна таких мэтров, как Гани Баянова, Аскара Есдаулетова, Марата Бекеева, Шамиля Гулиева, Андрея Ноды, Владимира Григорьяна, Вячеслава Люй-Ко, Евгения Фридлина, Алексея Уткина, Нурлана Бажирова, Асемкул Бейбут, Татьяны Бариновой, Жаната Кошен, Нуржана Саутбекова, Марьям Ералиевой».
Как отметила куратор выставки, кандидат искусствоведения, профессор КазНАИ им. Т. Жургенова Ольга Батурина, Министерство культуры и спорта РК, инициируя необычный формат вернисажа, поставило перед организаторами сложную задачу – объединить представителей разных поколений, стилей и направлений.
– Нам важно было показать, – поясняет Ольга, – что арт-дала – это пространство не географическое, а ментальное, объединяющее представителей разных взглядов и возраста. А кроме того, их роднит высокий профессиональный уровень.
Впечатляет и состав кураторов. В отборе произведений участвовали такие именитые искусствоведы, как замдиректора ГМИ им. А. Кастеева Анжелика Акилбекова, доктор искусствоведения, декан факультета «Искусствоведения» Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина Светлана Грачева.
Немаловажно и то, что шедевры современных художников из Санкт-Петербурга Клима Ли, Александра Чувина, Хамида Савкуева, Константина и Екатерины Грачевых, Никиты Фомина, Олега Михайлова казахстанские зрители увидят впервые.
На выставке представили свои живописные произведения и другие известные художники: из США – Роза Алелашвили, из Италии – Кармине Барбаро, из Украины – Андрей Копчак, из Грузии – Русудан Хизанишвили, из Узбекистана – Сардор Аллабергенов и Анвар Бахтеев, из Туркменистана – Ованезмухамед Маметнуров, из Кыргызстана – Джылдызбек Молдахматов, из Азербайджана – Елена Ахвердиева.
В полотнах этих мастеров обнажаются смыслы, проявляются ракурсы нашего времени, возникают новые образы человека и природы. В них причудливо переплетается внутреннее и внешнее отражение действительности, традиционное и современное, привычное и загадочное, явное и тайное, прозаическое и поэтическое.
Знакомишься с выставкой и понимаешь: космос культуры – безграничный, живой, полный энергии созидания. В нем сохраняются и продолжаются культурные коды и архетипы древности и современности. А привычные образы трансформируются и наполняются новыми смыслами.
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Умер Михаил Горбачев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Дефицит дизтоплива: строгие выговоры объявили главе "КазМунайГаза" и вице-министру энергетики
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
Педагогов с 30-летним стажем могут освободить от квалификационного тестирования в Казахстане
В Министерстве энергетики Казахстана – новое назначение
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Били и снимали на видео: зачинщиков массовой драки задержали в Абайской области
Казахстанца задержали с крупной партией наркотиков в Кыргызстане
Токаев поблагодарил Шукеева за работу на посту акима Туркестанской области
"БелАЗ" раздавил авто с пятью рабочими на предприятии в Карагандинской области
В Air Astana сообщили о задержке двух рейсов: в створку шасси самолета попала птица
Эмир Катара посетит Казахстан
Международный фестиваль короткометражных фильмов Baiqonyr пройдет в Алматы
Онлайн теперь могут оформить еще одну соцвыплату казахстанцы
Алихан Смаилов представил нового акима Туркестанской области
Главу филиала госпредприятия "Еңбек" задержали при получении взятки в СКО
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Тонкая красная нить инфоцыганства
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Чем позже ваш ребенок узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
Двое рабочих погибли на канализационной станции в Уральске
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
Дендрокарта есть, но ее... нет
Пострадавших от мошенника алматинцев просят обратиться в полицию
Мир можно изменить, если изменить людей
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК