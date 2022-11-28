Диана Ашимова: «Фестиваль «Бастау» – это непрерывный культурный взаимообмен»

Во вторник, 29 ноября, стартует 10-й юбилейный международный фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау». Со дня основания и до настоящего времени главными целями фестиваля являются развитие сотрудничества между молодыми кинематографистами со всего мира, поддержка и продвижение их работ. На площадках «Бастау» начинающие авторы знакомятся с работами своих сверстников из других стран, смотрят фильмы признанных мэтров, общаются и создают совместные проекты. О том, что нового ждет гостей и участников юбилейного фестиваля, рассказала арт-директор «Бастау», продюсером Дианой Ашимовой.

- Диана, давайте начнем с того, что отличает «Бастау» образца 2022 года от прежних фестивалей?

- Нового у нас много. Начнем с расширения географии. Впервые в «Бастау» участвуют сразу несколько стран Латинской Америки: Боливия, Чили, Колумбия, Аргентина. Представлена на фестивале и Африка – в программе есть фильмы, снятые режиссерами из Египта, Судана, Туниса.

Еще к особенностям нынешнего фестиваля я бы отнесла, пожалуй, жанровое разнообразие. У нас в этом году очень сильная конкурсная программа – как в секции короткого метра, так и среди полнометражных фильмов. Практически все полнометражные картины – участники крупных международных фестивалей, причем фестивалей класса А. И все это очень разноплановые картины, есть среди них комедии, есть драмы и триллеры.

Впервые в этом году на нашем фестивале учреждено жюри Netpac, сети по продвижению азиатского кино во всем мире.

В этом году продолжается программа «Центрально-азиатская панорама» – и на ней у нас впервые будет представлен Туркменистан.

- Действительно, много нового. А как добились такого рывка?

- Это не рывок, а, скорее, планомерная работа – по поиску фильмов, по их отбору. Не последнюю роль сыграло то, что «Бастау» за 10 лет уже стал в мире узнаваемым. Появилось больше доверия к фестивалю, больше желания в нем поучаствовать. Крупные студии и дистрибьюторы уже сами изъявляют желание отдавать свои картины. Если раньше нам приходилось ждать, пока картина пройдет круг больших фестивалей, а мы какие-то работы могли получить уже по остаточному принципу, то сейчас и к региону в целом, и к нашему фестивалю в частности появился очень большой интерес. К нам подаются работы, уже отмеченные наградами международных кинофестивалей и даже от лауреатов премии Оскар в секции Лучший Студенческий фильм.

- Заявок было много в этом году?

- Очень! В этом году поступило свыше тысячи. Конечно, там были и не только сильные работы. Поэтому здорово пришлось потрудиться и нам – программной службе, и нашей отборочной комиссии. Сначала работаем мы: в течение года смотрим, собираем эти фильмы, отслеживаем, кто участвует в больших фестивалях, кто проходит, какие новые имена появляются. Исходим еще и из тех соображений, что наш фестиваль несет, прежде всего, образовательную смысловую нагрузку: стараемся показать нашим ребятам работы зарубежных киношкол и молодых фильммейкеров – чтобы они своими глазами увидели, чем сейчас живет во всем мире молодёжь, как снимают, какие есть новые тенденции.

- Кстати, об образовательном аспекте. На базе фестиваля, насколько я знаю, существует Ассоциация киношкол. Кто в нее входит?

- Всех, конечно, не перечислить, поэтому назову лишь некоторых. Нью-Йоркская Киноакадемия, московский ВГИК, Грузинский Государственный Университет театра и Кино имени Шота Руставели, турецкий Университет Мимар Синан, Берлинская киношкола, французская киношкола EICAR, Сингапурская киношкола, Пекинская киноакадемия, Минская Киношкола-студия, Киевский национальный университет театра, кино и ТВ имени Карпенко-Карого.

Среди казахстанских участников Ассоциации – КазНАИ имени Жургенова, Университет «Туран», Казахский Национальный Университет Искусств.

Число членов нашей Ассоциации постоянно растет. В данный момент мы на стадии подписания договора с польской киношколой имени Кшиштофа Кесьлевского. Кстати, на текущий фестиваль их студенты уже прислали очень много интересных работ.

- А уже известно, кто будет выбирать из этих и других конкурсных работ лучшие?

- Опять же – сложно будет перечислить всех, поэтому остановимся на наиболее известных персонах. Председателем жюри в этом году выступает Георги Овашвили, известный грузинский режиссер, призер фестивалей класса А – его картина «Кукурузный остров» была в шорт-листе «Оскара». Также в основном жюри у нас представитель Франции, продюсер Франсуа д’Артемар – копродюсер очень многих картин, постоянный участник и обладатель многочисленных призов фестивалей класса А. Кроме того, Франсуа является ментором и преподавателем в самых известных кинолабораториях – например, TorinoFilmLab, о стажировке в которой мечтают молодые кинематографисты со всего мира. В команде жюри – режиссер Эрке Джумакматова из Кыргызстана, хорошо знакомая нашим зрителям благодаря участию в сериале «Перекресток». А от Казахстана полнометражные картины будет оценивать продюсер Алия Увальжанова.

Жюри короткого метра возглавит узбекский режиссер Елкин Туйчиев – тоже призер многочисленных фестивалей. Совсем недавно с новым своим фильмом «Эврилиш» он получил приз в Пусане. Также в составе жюри Диана Мартиросян – кинокритик из Армении, отборщик на кинофестивале «Золотой абрикос». Казахстан представляет актер Данияр Алшинов.

В жюри Bastau Doc входят шведский режиссер-документалист Малкольм Дикселиус, преподаватель кафедры «Киноискусство» Университета «Туран» Александр Костылев, киновед Инна Смаилова и представитель Internews, журналист Алевтина Мадьярова. А возглавит жюри документальной секции известный казахстанский режиссер Калила Умаров.

Как обычно, будет работать на фестивале и студенческое жюри.

- А вы как-то следите за судьбой своих, если так можно сказать, выпускников – призеров прошлых лет?

- Конечно. И они не перестают нас радовать. В этом году мы открываем фестиваль фильмом Яны Скопиной «Скоро кончится лето». В 2015-м она взяла Гран-при за свою короткометражный фильм и пообещала вернуться с полным метром. Вот – выполнила свое обещание.

С нашего фестиваля начинала свой путь Шарипа Уразбаева – она тоже выигрывала «Бастау» с коротким метром. А когда у нас появилась секция полнометражных дебютов – участвовала в ней с «Марьям». Участвовали со своими короткометражками у нас Эмир Багазин, Адильхан Ержанов. По сути, наверное, большинство наших молодых режиссеров в начале своего творческого пути в разные годы прошли через «Бастау». И не только наших. В 2016-м Гран-при «Бастау» получил студент испанской киношколы Яго Матео Веласко. На следующий год, согласно нашей традиции, он возглавил студенческое жюри, а сейчас работает на Каннском кинофестивале на Marché du Film (это кинорынок, деловой сегмент фестиваля) и занимается там мероприятиями в рамках кинорынка.

Кроме того, после фестиваля обычно появляется много копродукционных проектов. Ребята проводят вместе пять фестивальных дней, дней общаются, знакомятся, делятся идеями – и на выходе часто возникает что-то совместное. Совсем недавно был подобный опыт у наших казахстанских студентов с ребятами-кинематографистами из Беларуси. И это, конечно, тоже одна из целей нашего фестиваля – знакомства, связи с коллегами из других стран, возможности для совместного творчества и расширения горизонтов.

- Если продолжить тему связей: есть какие-то другие фестивали, с которыми команда «Бастау» поддерживает отношения?

- Безусловно. Мы стараемся каждый год приглашать в жюри программщиков, отборщиков других фестивалей. Они советуют нам какие-то интересные картины режиссеров своей страны или те, что побывали у них на фестивалях, мы рекомендуем наши достойные казахстанские фильмы для показов у них. И это постоянный процесс. Если нужны имена – это, например, Барбара Лорей де Лашарье, член ФИПРЕССИ, кинокритик. Она была у нас в жюри в 2013 году, и сейчас постоянно с нами сотрудничает. В прошлом году приезжал Эмра Килич, арт-директор Стамбульского фестиваля Bosphorus Film Festival – они, кстати, тоже в этом году отметили свой юбилей. Отборщик кинофестиваля в Сан-Себастьяне Роберто Куэрто был у нас в жюри, он также рекомендовал нам испанские картины - из тех, что были у них на фестивале. Словом, это такой постоянный и непрерывный процесс взаимного культурного обогащения.