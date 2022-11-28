Диана Ашимова: «Фестиваль «Бастау» – это непрерывный культурный взаимообмен»

Свежий выпуск

Во вторник, 29 ноября, стартует 10-й юбилейный международный фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау». Со дня основания и до настоящего времени главными целями фестиваля являются развитие сотрудничества между молодыми кинематографистами со всего мира, поддержка и продвижение их работ. На площадках «Бастау» начинающие авторы знакомятся с работами своих сверстников из других стран, смотрят фильмы признанных мэтров, общаются и создают совместные проекты. О том, что нового ждет гостей и участников юбилейного фестиваля, рассказала арт-директор «Бастау», продюсером Дианой Ашимовой.

- Диана, давайте начнем с того, что отличает «Бастау» образца 2022 года от прежних фестивалей?

- Нового у нас много. Начнем с расширения географии. Впервые в «Бастау» участвуют сразу несколько стран Латинской Америки: Боливия, Чили, Колумбия, Аргентина. Представлена на фестивале и Африка – в программе есть фильмы, снятые режиссерами из Египта, Судана, Туниса.

Еще к особенностям нынешнего фестиваля я бы отнесла, пожалуй, жанровое разнообразие. У нас в этом году очень сильная конкурсная программа – как в секции короткого метра, так и среди полнометражных фильмов. Практически все полнометражные картины – участники крупных международных фестивалей, причем фестивалей класса А. И все это очень разноплановые картины, есть среди них комедии, есть драмы и триллеры.

Впервые в этом году на нашем фестивале учреждено жюри Netpac, сети по продвижению азиатского кино во всем мире.

В этом году продолжается программа «Центрально-азиатская панорама» – и на ней у нас впервые будет представлен Туркменистан.

- Действительно, много нового. А как добились такого рывка?

- Это не рывок, а, скорее, планомерная работа – по поиску фильмов, по их отбору. Не последнюю роль сыграло то, что «Бастау» за 10 лет уже стал в мире узнаваемым.  Появилось больше доверия к фестивалю, больше желания в нем поучаствовать. Крупные студии и дистрибьюторы уже сами изъявляют желание отдавать свои картины. Если раньше нам приходилось ждать, пока картина пройдет круг больших фестивалей, а мы какие-то работы могли получить уже по остаточному принципу, то сейчас и к региону в целом, и к нашему фестивалю в частности появился очень большой интерес. К нам подаются работы, уже отмеченные наградами международных кинофестивалей и даже от лауреатов премии Оскар в секции Лучший Студенческий фильм.

- Заявок было много в этом году?

- Очень! В этом году поступило свыше тысячи. Конечно, там были и не только сильные работы. Поэтому здорово пришлось потрудиться и нам – программной службе, и нашей отборочной комиссии. Сначала работаем мы: в течение года смотрим, собираем эти фильмы, отслеживаем, кто участвует в больших фестивалях, кто проходит, какие новые имена появляются. Исходим еще и из тех соображений, что наш фестиваль несет, прежде всего, образовательную смысловую нагрузку: стараемся показать нашим ребятам работы зарубежных киношкол и молодых фильммейкеров – чтобы они своими глазами увидели, чем сейчас живет во всем мире молодёжь, как снимают, какие есть новые тенденции.

- Кстати, об образовательном аспекте. На базе фестиваля, насколько я знаю, существует Ассоциация киношкол. Кто в нее входит?

- Всех, конечно, не перечислить, поэтому назову лишь некоторых. Нью-Йоркская Киноакадемия, московский ВГИК, Грузинский Государственный Университет театра и Кино имени Шота Руставели, турецкий Университет Мимар Синан, Берлинская киношкола, французская киношкола EICAR, Сингапурская киношкола, Пекинская киноакадемия, Минская Киношкола-студия, Киевский национальный университет театра, кино и ТВ имени Карпенко-Карого.

Среди казахстанских участников Ассоциации – КазНАИ имени Жургенова, Университет «Туран», Казахский Национальный Университет Искусств.

Число членов нашей Ассоциации постоянно растет. В данный момент мы на стадии подписания договора с польской киношколой имени Кшиштофа Кесьлевского. Кстати, на текущий фестиваль их студенты уже прислали очень много интересных работ.

- А уже известно, кто будет выбирать из этих и других конкурсных работ лучшие?

- Опять же – сложно будет перечислить всех, поэтому остановимся на наиболее известных персонах. Председателем жюри в этом году выступает Георги Овашвили, известный грузинский режиссер, призер фестивалей класса А – его картина «Кукурузный остров» была в шорт-листе «Оскара». Также в основном жюри у нас представитель Франции, продюсер Франсуа д’Артемар – копродюсер очень многих картин, постоянный участник и обладатель многочисленных призов фестивалей класса А. Кроме того, Франсуа является ментором и преподавателем в самых известных кинолабораториях – например, TorinoFilmLab, о стажировке в которой мечтают молодые кинематографисты со всего мира. В команде жюри – режиссер Эрке Джумакматова из Кыргызстана, хорошо знакомая нашим зрителям благодаря участию в сериале «Перекресток». А от Казахстана полнометражные картины будет оценивать продюсер Алия Увальжанова.

Жюри короткого метра возглавит узбекский режиссер Елкин Туйчиев – тоже призер многочисленных фестивалей. Совсем недавно с новым своим фильмом «Эврилиш» он получил приз в Пусане. Также в составе жюри Диана Мартиросян – кинокритик из Армении, отборщик на кинофестивале «Золотой абрикос». Казахстан представляет актер Данияр Алшинов.

В жюри Bastau Doc входят шведский режиссер-документалист Малкольм Дикселиус, преподаватель кафедры «Киноискусство» Университета «Туран» Александр Костылев, киновед Инна Смаилова и представитель Internews, журналист Алевтина Мадьярова. А возглавит жюри документальной секции известный казахстанский режиссер Калила Умаров.

Как обычно, будет работать на фестивале и студенческое жюри.

- А вы как-то следите за судьбой своих, если так можно сказать, выпускников – призеров прошлых лет?

- Конечно. И они не перестают нас радовать. В этом году мы открываем фестиваль фильмом Яны Скопиной «Скоро кончится лето». В 2015-м она взяла Гран-при за свою короткометражный фильм и пообещала вернуться с полным метром. Вот – выполнила свое обещание.

С нашего фестиваля начинала свой путь Шарипа Уразбаева – она тоже выигрывала «Бастау» с коротким метром. А когда у нас появилась секция полнометражных дебютов – участвовала в ней с «Марьям». Участвовали со своими короткометражками у нас Эмир Багазин, Адильхан Ержанов. По сути, наверное, большинство наших молодых режиссеров в начале своего творческого пути в разные годы прошли через «Бастау». И не только наших.  В 2016-м Гран-при «Бастау» получил студент испанской киношколы Яго Матео Веласко. На следующий год, согласно нашей традиции, он возглавил студенческое жюри, а сейчас работает на Каннском кинофестивале на Marché du Film (это кинорынок, деловой сегмент фестиваля) и занимается там мероприятиями в рамках кинорынка.

Кроме того, после фестиваля обычно появляется много копродукционных проектов. Ребята проводят вместе пять фестивальных дней, дней общаются, знакомятся, делятся идеями – и на выходе часто возникает что-то совместное. Совсем недавно был подобный опыт у наших казахстанских студентов с ребятами-кинематографистами из Беларуси. И это, конечно, тоже одна из целей нашего фестиваля – знакомства, связи с коллегами из других стран, возможности для совместного творчества и расширения горизонтов.

- Если продолжить тему связей: есть какие-то другие фестивали, с которыми команда «Бастау» поддерживает отношения?

- Безусловно. Мы стараемся каждый год приглашать в жюри программщиков, отборщиков других фестивалей. Они советуют нам какие-то интересные картины режиссеров своей страны или те, что побывали у них на фестивалях, мы рекомендуем наши достойные казахстанские фильмы для показов у них. И это постоянный процесс. Если нужны имена – это, например, Барбара Лорей де Лашарье, член ФИПРЕССИ, кинокритик. Она была у нас в жюри в 2013 году, и сейчас постоянно с нами сотрудничает. В прошлом году приезжал Эмра Килич, арт-директор Стамбульского фестиваля Bosphorus Film Festival – они, кстати, тоже в этом году отметили свой юбилей. Отборщик кинофестиваля в Сан-Себастьяне Роберто Куэрто был у нас в жюри, он также рекомендовал нам испанские картины - из тех, что были у них на фестивале. Словом, это такой постоянный и непрерывный процесс взаимного культурного обогащения.

Популярное

Все
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
«Виновны!» – таков приговор суда, рассмотревшего уголовное дело по обвинению в покушении на убийство журналиста
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
На Казахстанском Алтае начался лавиноопасный сезон
Только 10% потенциальных потребителей газа в трех поселках, расположенных в 20–30 км от Жезказгана, подключились к газопроводу
Помогать не магазинам, а заводам
Предприниматели тоже плачут
Astana Club в Париже
Astana Piano Passion: юные, талантливые, перспективные
​​​​​​​Что не так с ночным тарифом?
Испытание морозом не прошли
«Якорь» для сельской молодежи
Не пей, можешь не выжить
Талантам надо помогать
Проекты на перспективу
Франция уже в плей-офф
В Алматы побеждает «Бенфика»
Ответственная свобода
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
5-летнего акмолинца связывали и морили голодом в многодетной семье: начато расследование
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
Договор о демаркации госграницы подпишут Казахстан и Узбекистан
Два ДТП на угнанных авто совершил 18-летний житель Аркалыка
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll
Тело пропавшего неделю назад парня нашли в Костанайской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО

Читайте также

Свежий выпуск
Концерт памяти Eркегали Рахмадиева прошел в столице
Свежий выпуск
Политик, который выполняет обещания
Свежий выпуск
Предприниматели тоже плачут
Свежий выпуск
Проекты на перспективу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]