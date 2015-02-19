Культура
Диана Гурцкая проведет мастер-класс для незрячих детей Казахстана
Айнур Курамысова
В рамках благотворительной акции известная российская певица Диана Гурцкая встретится с казахстанскими незрячими детьми и проведет для них мастер-класс. Об этом сообщил генеральный директор телеканала "Муз ТВ" Арман Давлетьяров на пресс-конференции по поводу проведения Премии "Муз ТВ" в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Премия "Муз ТВ" – это не только праздник музыки, новейшие технологии и мировые артисты, это еще и благотворительная история, которую мы всегда совмещаем вместе с нашими звездами. Этот год не будет исключением", – сказал Давлетьяров.

Он уточнил, что есть договоренность с казахстанским благотворительным фондом "Дара" о том, что российские звезды примут участие в благотворительных акциях.

"Одна из акций, когда Диана Гурцкая поедет и встретится с незрячими детьми и даст им мастер-класс. Мы спланируем привезти детей из детских домов со всего Казахстана, инвалидов, из малоимущих семей", – отметил Давлетьяров.

Для детей, которые приедут на премию в Астану, выделено более 2 тыс. бесплатных билетов.

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