Диана Гурцкая проведет мастер-класс для незрячих детей Казахстана
Айнур Курамысова
В рамках благотворительной акции известная российская певица Диана Гурцкая встретится с казахстанскими незрячими детьми и проведет для них мастер-класс. Об этом сообщил генеральный директор телеканала "Муз ТВ" Арман Давлетьяров на пресс-конференции по поводу проведения Премии "Муз ТВ" в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Премия "Муз ТВ" – это не только праздник музыки, новейшие технологии и мировые артисты, это еще и благотворительная история, которую мы всегда совмещаем вместе с нашими звездами. Этот год не будет исключением", – сказал Давлетьяров.
Он уточнил, что есть договоренность с казахстанским благотворительным фондом "Дара" о том, что российские звезды примут участие в благотворительных акциях.
"Одна из акций, когда Диана Гурцкая поедет и встретится с незрячими детьми и даст им мастер-класс. Мы спланируем привезти детей из детских домов со всего Казахстана, инвалидов, из малоимущих семей", – отметил Давлетьяров.
Для детей, которые приедут на премию в Астану, выделено более 2 тыс. бесплатных билетов.